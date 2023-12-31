"Благодарю каждого": Зеленский в последний день 2023-го отметил 700 защитников Украины (видео)

Украинский лидер поблагодарил также людей, которые ведут коммуникацию со странами-партнерами Украины, обозначив, что в 2024 году нашей стране понадобится международная поддержка.

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Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги уходящего 2024 года, обратившись к украинцам. Соответсвующая видеозапись была опубликована в официальном Telegram-канале украинского лидера в воскресенье, 31 декабря.

Глава государства напомнил, что сейчас на календаре — 31 декабря второго года полномасштабной войны и сопротивления украинцев агрессорам. В связи с этим президент накануне, 30 декабря, подписал несколько указов о чествовании воинов и благодарности им.

"Все из этих почти 700 воинов, отмеченных сейчас, а также медики, которые тоже отмечены и которым мы все благодарны за спасение наших военных, — все они проявили себя на передовой, в боевых бригадах, в защите наших людей и всей Украины. И 31 декабря, и 1 января, и в каждый день праздничный, и в каждый день будничный нашу Украину оберегают такие люди — такие украинцы и украинки. Сила и гордость нашего народа", — сказал Зеленский.

Он также выразил особую благодарность всем, кто сейчас находится на фронте, защищая украинское небо от российских ударов. Президент также выразил благодарность медикам и работникам экстренных служб, которые заботятся о раненых воинах, а также тем, кто собирает средства для помощи передовым воинам.

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Кроме того Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто работает на оборонных предприятиях и продолжает вести коммуникацию с партнерами Украины. Президент проявил надежду на то, что в следующем году у Украины будет больше сил и средств для борьбы против российской агрессии.

"Я благодарю каждого, кто работает и будет работать на наших оборонных предприятиях — без выходных. И всем, кто уже завтра, 1 января, не теряя времени, продолжит коммуникацию с партнерами Украины, чтобы в следующем году у нашего государства было больше сил и средств, чтобы бороться против российского зла", — сказал президент Украины.

Напомним, 19 декабря президент Зеленский во время пресс-конференции по итогам 2023 года ответил на вопрос о мобилизации в Украине. По его словам, эта тема обостряется в обществе.

А несколько ранее Владимир Зеленский высказался о будущем войны в Украине. По словам главы государства, ВСУ начали контрнаступление, и ожидается, что Россия покинет украинскую территорию в скором времени. Президент заявил, что Силы обороны теряют много людей, но идут вперед.