Ворог з трьох сторін: Зеленський відвідав позиції українських воїнів в Авдіївці (відео)

Президент України обговорив з командиром 110-ї бригади оборонну ситуацію й основні потреби та відзначив найкращих військових державними нагородами.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці Донецької області. У відеозверненні в Telegram він повідомив подробиці.

За словами глави держави, на одній з "найскладніших ділянок фронту" він з командою особисто подякував українським воїнам.

"В Авдіївці разом з командою привітали воїнів з Різдвом та Новим роком. Усі хто на нулі, хто захищає нашу країну — безмежна вдячність", — каже президент.

Крім того, Зеленський обговорив з командиром бригади оборонну ситуацію й основні потреби.

Також президент України відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.

"Авдіївка. Наші позиції. Наші хлопці. Україна тут захищає весь наш народ, як і на всій лінії на передовій. Донеччина Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, лівий берег — це важко, це біль, це втрати і це люди, які на собі тримають життя України", — наголошує очільник країни.

Також Зеленський висловив вдячність за службу всім, хто на передовій захищає нашу державу та "щодня дає бойовий результат".

"Тут життя виборюється. Ми вдячні усім бійцям, кожному солдату, матросу, сержанту, кожному офіцеру, які виносять цю війну на собі", — додає президент України.

Ситуація під Авдіївкою

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни у зведенні від 28 грудня повідомили, що ЗС РФ трохи просунулися на північний захід від Авдіївки, а 28 грудня продовжили позиційні бої. На геолокованих кадрах видно незначне просування ЗС РФ у районі Авдіївського коксохімічного заводу.

За словами представника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, війська РФ подвоїли застосування баражувальних боєприпасів і збільшили удари планувальними бомбами з літаків Су-34 та Су-35 на Таврійському напрямку (Авдіївка, західна частина Донецької та Запорізької областей).

29 березня у звіті Інституту вивчення війни повідомили, що військовим супротивника вдалося охопити Авдіївку з трьох сторін.

Ситуація поблизу Авдіївки на карті DeepState станом на 29 грудня

Нагадаємо, що 28 березня військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що росіяни довго намагалися захопити Авдіївку, штурмуючи її "в лоб". Зазнавши невдачі, окупанти вирішили спробувати обійти місто з півдня та півночі на ділянках, де менше оборони.

Також за даними британської розвідки від 28 березня, російські війська втратили більшу частину танкового полку, намагаючись взяти в кільце Авдіївку. Розвідники припускають, що втрати пов'язані з хибною тактикою лобових атак.