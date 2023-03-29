"Дуже важка ситуація": експерт розповів про нову тактику ЗС РФ в Авдіївці

Російські війська, як зазначає Михайло Жирохов, почали частіше застосовувати авіацію та 500-кілограмові бомби, що призводить до великих жертв серед мирного населення.

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Ситуація в Авдіївці Донецької області загострюється, а Збройні сили Російської Федерації намагаються обійти населений пункт із двох сторін. Про це сказав військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю виданню "РБК Україна" 28 березня.

Експерт зазначив, що російські війська довго намагалися захопити Авдіївку, штурмуючи її "в лоб". Ці спроби не мали успіху, оскільки за 9 війни ЗСУ надійно зміцнили місто.

Зазнавши невдачі, окупанти вирішили спробувати обійти місто з півдня та півночі на ділянках, де менше оборони.

"Зараз росіяни намагаються проломити оборону ЗСУ для того, щоб перерізати останні дві дороги. Щоб у такий спосіб не штурмувати "в лоб", а щоб наші військові відійшли далі", — сказав Жирохов.

Він також згадав про те, що Авдіївка перетворилася на "червону зону" для волонтерів та журналістів через високу інтенсивність роботи ворожої авіації та застосування 500-кг бомб. Подібні дії окупантів призводять до великих жертв серед цивільних.

"Ситуація там дуже важка, але зараз контрольована", — констатував експерт.

Михайло Жирохов пояснив, що Авдіївка має стратегічне значення для ЗС РФ. Крім того, російські пропагандисти переконують населення РФ у тому, що це те саме місто, з якого нібито обстрілювали Донецьк.

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни від 27 березня, російські військові командири могли залучити до штурму Авдіївки найбільш досвідчених та кваліфікованих "вагнерівців" для закріплення малозначних тактичних поступів.

Ще ми писали про те, що 20 березня голова об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський повідомив про намір російських військ оточити Авдіївку. За його словами, місто найближчим часом може перетворитися на другий Бахмут.