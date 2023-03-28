Наступ на Авдіївку: ПВК "Вагнер" залучає сили досвідчених найманців, — ISW

В Інституті вивчення війни вважають, що кваліфіковані "вагнерівці" допомагають терористам "ДНР". Основна частина ув'язнених все ще перебуває під Бахмутом.

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Військове командування Росії могло залучити до наступу на Авдіївку Донецької області досвідчених та кваліфікованих найманців ПВК "Вагнер" для закріплення незначних тактичних успіхів. Про це йдеться у доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW) від 27 березня.

Аналітики звернули увагу на заяву голови об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку, полковника ЗСУ Олексія Дмитрашковського від 25 березня про можливу появу "вагнерівців" на Авдіївському напрямку.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку Донецької області

А 26 березня у російській соцмережі "ВКонтакте" опублікували повідомлення про загибель найманця із ПВК "Вагнер" Євгена Мальготіна в Авдіївці 20 березня. Мальготін мав бойовий досвід — воював у 1992 році у складі 2-го російського добровольчого загону сербської армії.

"Мальготін, ймовірно, є бійцем вищого калібру, що входить до складу сил спеціальних операцій "Вагнера". ПВК направила більшу частину сил ув'язнених для операцій під Бахмутом. Ймовірно, в інших місцях на фронті в Україні є контингент більш кваліфікованих оперативників", — наголосили експерти.

Ймовірно, командування ЗС РФ вирішило направити до району Авдіївки досвідчені частини ПВК "Вагнер", щоб підтримати малокваліфікованих терористів "ДНР" у їхніх зусиллях по захопленню міста, йдеться у звіті ISW.

"Якщо такі бійці ПВК "Вагнер" вели бої під Авдіївкою, їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи, досягнуті в цьому районі за останній тиждень", — підсумували фахівці.

За даними Генштабу ЗСУ, найзапекліші бої зараз йдуть за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку Донецької області. Завдяки професійним та злагодженим діям, минулої доби Сили оборони України відбили 62 атаки противника на цих напрямках.

Нагадаємо, що з 27 березня Авдіївка опинилася у "червоній зоні", місто закрите на в'їзд. Журналістам та волонтерам не дозволяють перебувати у населеному пункті через небезпечну обстановку.

Голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш говорив про евакуацію людей із міста 26 березня. Чиновник зазначив, що Авдіївка все більше стає схожою на повністю зруйновану росіянами Мар'їнку.