Наступление на Авдеевку: ЧВК "Вагнер" привлекает силы опытных наемников, — ISW

В Институте изучения войны считают, что более квалифицированные "вагнеровцы" помогают террористам "ДНР". Основная часть заключенных все еще находится под Бахмутом.

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Военное командование России могло привлечь к наступлению на Авдеевку Донецкой области опытных и квалифицированных наемников ЧВК "Вагнер" для закрепления незначительных тактических успехов. Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW) от 27 марта.

Аналитики обратили внимание на заявление главы объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления, полковника ВСУ Алексея Дмитрашковского от 25 марта о возможном появлении "вагнеровцев" на Авдеевском направлении.

Самые ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку Донецкой области

А 26 марта в российской соцсети "ВКонтакте" опубликовали сообщение о гибели наемника из ЧВК "Вагнер" Евгения Мальготина в Авдеевке 20 марта. Мальготин имел боевой опыт — воевал в 1992 году в составе 2-го русского добровольческого отряда сербской армии.

"Мальготин, вероятно, представляет собой бойца более высокого калибра, входящего в состав сил специальных операций "Вагнера". ЧВК направила большую часть сил заключенных для операций под Бахмутом. Вероятно, в других местах на фронте в Украине есть контингент более квалифицированных оперативников", — отметили эксперты.

Вероятно, командование ВС РФ решило направить в район Авдеевки опытные части ЧВК "Вагнер", чтобы поддержать малоквалифицированных террористов "ДНР" в их усилиях по захвату города, говорится в отчете ISW.

"Если такие бойцы ЧВК "Вагнер" вели бои под Авдеевкой, их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи, достигнутые в этом районе за последнюю неделю", — заключили специалисты.

По данным Генштаба ВСУ, cамые ожесточенные бои сейчас идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку Донецкой области. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили 62 атаки противника на данных направлениях.

Напомним, что с 27 марта Авдеевка оказалась в "красной зоне", город закрыт для въезда. Журналистам и волонтером не разрешают пребывать в населенном пункте из-за опасной обстановки.

Глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш говорил об эвакуации людей из города 26 марта. Чиновник отметил, что Авдеевка все больше становится похожей на полностью разрушенную россиянами Марьинку.