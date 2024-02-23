"Має бути пропаганда": Віталій Кім назвав регулятор для ЗМІ необхідним під час війни (відео)

Очільник Миколаївщини виступив також проти присутності журналістів на засіданнях депутатів, оскільки це заважає "швидкості роботи".

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Чіткі правили для журналістів в Україні запропонував запровадити голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Свою позицію він пояснив в ефірі програмі "Тема з Мосейчук".

Правила роботи контролюватимуть, на його думку, процеси в медіа, оскільки в країні, що воює, не можуть існувати різні думки, які транслюють ЗМІ. Агресор нібито використовує український медійний простір для власного впливу на свідомість людей.

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"Під час війни окремих думок не має бути, має бути пропаганда", — пояснив він.

За його словами, у Росії працює пропаганда, як "велика махіна", що переїжджає Україну. Кім вважає, що окупанти використовують вільні медіа для того, щоб вкидувати наративи, які роз’єднують людей.

Очільник Миколаївщини виступив також проти присутності журналістів на засіданнях депутатів. Він назвав сесії, на яких немає представників медіа, продуктивними.

"Ми за народ, за це…". Що треба народу швидкість роботи чи шоу? Я за швидкість роботи", — заявив голова ОВА.

Віталій Кім також вважає, що покоління журналістів гарні матеріали роблять заради клікбейту. За його словами, ситуацію потрібно змінювати.

"Я не хочу образити журналістів, але якщо поставити на ваги суперсюжет чи стратегічну мету, хто що вибере, якщо буде гарячий матеріал?" — заявив посадовець.

Нагадаємо, наприкінці грудня дружина Кіма розповіла, чи може її чоловік стати президентом України. Вона зазначила, що була шокована, коли дізналася, що Віталія Кіма призначили головою Миколаївської ОДА. За її словами, Кім не розповідав їй про свої плани, натомість вона побачила новину в місцевих інтернет-виданнях.