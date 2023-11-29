Чутки про напруженість між Зеленським та військовими — це пропаганда РФ, — Стефанчук

Глава українського парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що чутки про розбрат поширюють "канали РФ" та назвав це "російською пропагандою".

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук спростував чутки про напруженні стосунки між керівництвом держави та вищим військовим командуванням країни. Про це глава українського парламенту заявив в інтерв’ю Politico.

За його словами, Росія використовує фейки, аби розколоти єдність Києва під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Стефанчук зазначив, що чутки про розбрат поширюють "канали РФ" та назвав це "російською пропагандою".

"Жодного випадку напруженості між політичним і військовим керівництвом не було", — заявив спікер.

Також він відзначив, що Київ робить "все можливе, щоб світ не забув про Україну".

Голова ВР впевнений, що Зеленський приведе Україну до перемоги

Крім того, у виданні зазначили, що відповідно до Конституції України, у разі смерті президента України Володимира Зеленського його наступником буде саме Стефанчук.

На запитання журналістів, чи обтяжує його така перспектива, Стефанчук сказав, що хотів би бути "спікером перемоги".

"Я точно знаю, що президент Зеленський буде президентом нашої перемоги. І я просто хотів би бути спікером перемоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, видання The New York Times написало, що закиди Зеленського до Залужного показують розкол у керівництві країни. Редакція показала реакцію заступника керівника Офісу президента, Ігоря Жовкви, на колонку Валерія Залужного в журналі The Economist.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Зеленський або Залужний. Чи може бойовий генерал перемогти на виборах в Україні".