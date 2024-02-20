Школа "Тедді" в Оксфорді: де навчатиметься принц Джордж

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Школа Святого Едварда в Оксфорді приділяє пріоритетну увагу "дитячому щастю" і пропонує курс сталого розвитку. А коштує не надто дорого для наслідного принца — 47 тисяч фунтів стерлінгів.

Кейт Міддлтон і принц Вільям вирішують, куди відправити вчитися їхнього старшого сина, принца Джорджа. І тепер вони придивляються до престижної Школи Святого Едварда в Оксфорді, вартістю 47 тисяч фунтів стерлінгів на рік, яку також називають Школою "Тедді". Про це пише Daily Mail.

Розташована на півночі Оксфордшира школа може похвалитися безліччю вражаючих зручностей, які точно припадуть до душі юному принцу. Екологічна установа вчить учнів бути "амбітними, але не зарозумілими".

Школа "Тедді" в Оксфорді

Принцеса Кейт перенесла успішну планову операцію на черевній порожнині більше трьох тижнів тому і зараз відпочиває у своєму віндзорському будинку — котеджі Аделаїда, тож у неї є час на сімейні справи.

Інсайдери вже повідомили, що принц і принцеса Уельські відвідали школу "Тедді" і залишилися задоволені.

Заклад спільного навчання, заснований 1863 року преподобним Томасом Чемберленом, може похвалитися талановитим директором Аластером Чирнсайдом. Будучи студентом Оксфорда, він отримав вітальну нагороду (яка присуджується, можливо, тільки раз на десятиліття за виняткові блискучі досягнення) з класичної та французької мови, а також здобув нагороду за веслування в легковажній команді Оксфорда.

Школа "Тедді" в Оксфорді

До числа вражаючих випускників школи входять лідер Dambusters Гай Гібсон і його колега-легенда RAF Дуглас Бейдер, а також актор Лоуренс Олів'є і зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю.

На своєму вебсайті директорка підкреслює "дух інклюзивності" школи.

Він додає: "У всіх має бути можливість взяти участь і досягти успіху. Щастя дітей та їхня здатність розуміти, що зробить їх щасливими, важливіше за все інше".

Навчальний заклад може похвалитися 100 "чудовими" акрами землі на півночі Оксфорда, на яких є поле для гольфу і човнова станція.

Щодо навчальної програми, на вебсайті школи пояснюється, що учням пропонується не обмежуватися результатами іспитів і зосередитися на довгострокових життєвих цілях.

Учні також складають від семи до 11 випускних іспитів GCSE, при цьому обов'язковими є англійська мова, світова література, математика і природничі науки та одна сучасна іноземна мова. Школа вимагає додаткових витрат на позакласні заходи, включно з театральними постановками, уроками гольфу і вітрильного спорту. Одним із ключових завдань "Тедді" є навчання низки життєвих навичок, тому учні мають вступати до Об'єднаного кадетського загону. Учні можуть обирати між секціями армії, флоту та авіації.

Принц Джордж збирається покинути початкову школу цього літа і перейде в іншу школу в новому навчальному році.

Цього року принц Джордж закінчує початкову школу Фото: Getty Images

Хоча принци Вільям і принц Гаррі обидва здобули освіту в Ітонському коледжі, недалеко від Віндзорського замку, поки не підтверджено, чи піде принц Джордж стопами свого батька і дядька.

Він також був пов'язаний з колишньою школою своєї матері Кейт, коледжем Мальборо, де також здобули освіту Піппа і Джеймс Міддлтон.

Але інсайдери вважають, що школа Кейт не підійде для юного принца. Тому що вона занадто змінилася, ставши занадто "елітарною".

"Версія Мальборо 2024 року може сильно відрізнятися від того, якою її пам'ятає Кейт. Заклад став трохи більш елітним. У багатьох батьків є вілли на Ібіці, шале у Верб'є або приватний літак, що не в стилі Кейт. Вона віддає перевагу стриманому багатству. Кейт хоче школу, яка підходить усім її дітям і дає їм можливість навчатися", — зазначав інсайдер.

Принц Джордж із сестрою та батьками Фото: Getty Images

Минулого тижня таблоїди писали, що Кейт і Вільям також занесли престижну школу Oundle до списку найкращих варіантів для свого старшого сина, який цього літа покине початкову школу.

Школа Оундл на півночі Нортгемптоншира стверджує, що допомагає сформувати зі своїх учнів "порядних, відкритих і амбітних, але не зарозумілих" дорослих.

Заклад, заснований 1556 року, може похвалитися тим, що учні, відомі як унделіанці, "ділять місто Оундл" із жителями, оскільки його будівлі розкидані територією у відкритому кампусі, що охоплює каплицю і майданчик для гри в крикет.