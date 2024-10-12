Чоловік витратив $135 тисяч на OnlyFans, поки його дружина лікувалася від раку

Семирічний шлюб Мелінди Лем розвалився, а чоловік, підсівши на OnlyFans і витративши всі гроші, погрожував убити її та покалічити сина.

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46-річна Мелінда Лем, фармацевтка із Колорадо, залишилася без чоловіка і без грошей після того, як дізналася, що її той витратив $135 тисяч на OnlyFans, спустошивши всі свої шість кредитних карток і взявши ще $40 тисяч із заощаджень. Усе це мало місце в той час, коли Мелінда боролася з раком грудей і проходила хіміотерапію. Про свій гіркий досвід вона розповіла Reuters. Тепер жінка відчуває себе зрадженою і готується подати на розлучення і на банкрутство.

Дізнавшись про витрати чоловіка за кредитною карткою в січні 2022 року, Лем вирішила не вступати з ним у конфлікт одразу. За її словами, у неї не було сил після хіміотерапії та променевої терапії ще й іти до суду. Вона провела невелике розслідування на домашньому комп'ютері і виявила, що більша частина грошей пішла користувачці OnlyFans на ім'я Лора Шайн з Боготи (Колумбія). У своєму акаунті та описувала себе як "найдивніша дівчина на OnlyFans".

Вона пообіцяла чоловікові Лем спільне майбутнє і неодноразово просила у нього великі суми грошей. Зокрема, він перевів на рахунок моделі $2000 нібито для її дитини через Western Union.

Дівчина на ім'я Лаура Шайн тягнула гроші зі свого клієнта Фото: скрін

Вони також планували провести відпустку разом наступного місяця на курорті в Домініканській Республіці, про що Мелінда дізналася пізніше.

У лютому того ж року чоловік Лем вперше підняв на неї руку. Він стукнув її головою об скло машини і кілька разів ударив її кулаком. Наступного місяця Мелінда зателефонувала в поліцію, щоб повідомити, що її чоловік розлютився на їхнього п'ятирічного сина і кинув його на землю, ледь не покалічивши.

Коли на місце події приїхали правоохоронці, жінка заявила, що її семирічний шлюб став "хитким", і вона боїться, що її чоловік робитиметься ще жорстокішим. До того моменту він уже витратив $65 тисяч на OnlyFans, загнавши сім'ю у "великі борги" і завдавши "величезної емоційної шкоди", йдеться в поліцейському звіті.

Після чергової витівки чоловіка Мелінда забрала сина і переїхала.

Через місяць, коли витрати чоловіка на OnlyFans склали $80 тисяч, він знову напав на неї, коли вона забирала від нього сина. Містер Лем погнався за дружиною у ванну, розбив їй голову об дзеркало і спробував задушити. Коли відпустив, то пригрозив, що "прикінчить її пізніше".

Мелтнда зателефонувала в поліцію і була госпіталізована. Осколки скла випали з її бюстгальтера, коли вона переодягалася в лікарняний халат.

Потерпіла висунула проти чоловіка звинувачення, але пізніше відкликала їх, пояснивши свій вчинок тим, що побічні ефекти від лікування раку заважали їй зібратися з силами, щоб пройти через суд.

Натомість чоловік спростовував усі звинувачення на свою адресу та ігнорував будь-які листи і дзвінки.

Моделі OnlyFans ваблять чоловіків-підписників, які, не замислюючись, платять їм

За словами Роба Вайса, фахівця з сексуальної залежності з Каліфорнії та автора книги "Секс-залежність 101", випадок сім'ї Лем красномовно показує, як підписник OnlyFans може підсісти на контент і спустити всі гроші. Спілкування з моделями заповнює порожнечу.

"Ви вставляєте свою карту один раз, і з цього моменту ви просто натискаєте кнопку, щоб купити. Це як наркоман, який купує наркотики і каже: "Я знаю, що витрачаю гроші на коледж для своїх дітей, але, ей, я хочу кайфонути"", — пояснює Вайс.

Мелінда Лем назвала одержимість чоловіка OnlyFans "абсолютною зрадою".

"OnlyFans заробляє всі ці гроші за рахунок таких людей, як я. Це просто гроші в їхній кишені. Вони не думають про наслідки. Я знаю, що вам потрібно більше $$$", — заявила вона.

Раніше Фокус писав, скільки в OnlyFans виплатили творцям контенту за час існування.