Кейт Міддлтон уперше з'явилася на публіці після завершення хіміотерапії

Майбутня королева Великої Британії потроху повертається до виконання своїх обов'язків, проте пріоритетну увагу, як і раніше, приділяє своєму здоров'ю.

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42-річна принцеса Уельська Кетрін разом із принцом Вільямом, королем Чарльзом і королевою Каміллою відвідала церкву Crathie Kirk у Балморалі. Це стало її першою появою на публіці після того, як вона повідомила про завершення курсу хіміотерапії, пише Daily Mail.

Кейт сиділа на пасажирському сидінні авто під керуванням її чоловіка, і на ній був один з її улюблених капелюхів, який майбутня королева вже одягала на церковні служби, включно з Різдвом.

Вільям знову з'явився перед камерами фотографів із неголеністю на обличчі, яку вперше продемонстрував минулого місяця.

Після дев'ятимісячної боротьби з раком, який у принцеси Уельської виявили після операції на черевній порожнині в січні цього року, Кетрін потроху повертається до своїх королівських обов'язків. Минулого тижня вона провела збори з раннього розвитку у Віндзорі. Ця тема дуже важлива для Кейт Міддлтон, оскільки вона є покровителькою Королівського фонду принца і принцеси Уельських.

Це була перша зустріч, зазначена в циркулярі суду відтоді, як принцеса провела круглий стіл свого Королівського фонду 6 грудня минулого року.

Для того щоб повідомити про завершення хіміотерапії, принцеса Уельська представила трихвилинний ролик, який багато королівських оглядачів назвали дуже особистим. У ньому вона говорить про свій шлях до одужання, а також показує сімейні кадри з чоловіком, трьома дітьми і своїми батьками.

Кейт розповіла, що повернеться до роботи і проведе "ще кілька публічних заходів найближчими місяцями", але її увага зосереджена на тому, щоб "зробити все можливе, щоб залишатися вільною від раку".

За словами принцеси, вона продовжує лікування, і їй належить пройти ще чимало, перш ніж вона зможе назвати себе повністю здоровою.

Тимчасом її брат, Джеймс Міддлтон, уже відреагував на новини про здоров'я сестри.

Раніше Фокус писав, як Кейт Міддлтон змінилася після зустрічі з принцом Вільямом.