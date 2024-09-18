Кейт Міддлтон провела першу зустріч після закінчення курсу хіміотерапії

Принцеса приділила увагу проєкту "Ранні роки", який є для неї одним із найпріоритетніших у її діяльності.

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42-річна принцеса Кетрін повернулася до роботи через дев'ять місяців після того, як у неї діагностували рак. Вона пройшла хіміотерапію, про завершення якої повідомила зовсім нещодавно, почала повільне і розмірене повернення до громадських обов'язків, пише Hello.

Кейт Міддлтон провела зустріч у Віндзорському замку в рамках свого проекту "Ранні роки". До неї приєдналися члени її домашньої команди, а також представники її Центру раннього дитинства в Кенсингтонському палаці.

"Принцеса Уельська, спільний покровитель Королівського фонду принца і принцеси Уельських, провела зустріч з ранніх років у Віндзорі", — свідчив циркуляр суду, офіційний звіт про королівські заходи.

Це була перша зустріч, зазначена в циркулярі суду відтоді, як принцеса провела круглий стіл свого Королівського фонду 6 грудня минулого року.

Під час лікування принцеса працювала з дому, підтримуючи зв'язок зі своїми проєктами, проте нова зустріч, на думку королівських оглядачів, демонструє значний крок уперед. Вибір проєкту "Ранні роки" свідчить про те, наскільки він важливий для неї. Її Центр раннього дитинства вивчає, як вплив того, що відбувається з дітьми у віці від народження до п'яти років, безпосередньо пов'язаний з деякими з найскладніших соціальних проблем сьогодення, такими як наркоманія.

Кейт присягнулася підкреслювати важливість цих питань протягом усього свого трудового життя.

Що стосується публічних заходів, то принцеса сподівається відвідати Неділю пам'яті в Кенотафі, проте не буде супроводжувати чоловіка на вручення премії Earthshot Prize в Кейптауні в листопаді.

Попри те, що курс хіміотерапії закінчено, Кейт наголосила: її шлях до одужання ще триває і буде довгим, тому здоров'я зараз залишається пріоритетним для неї.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям несподівано звернулися до принца Гаррі.