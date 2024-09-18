Кейт Миддлтон провела первую встречу после окончания курса химиотерапии

Принцесса уделила внимание проекту "Ранние годы", который является для нее одним из самых приоритетных в ее деятельности.

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42-летняя принцесса Кэтрин вернулась к работе спустя девять месяцев после того, как у нее диагностировали рак. Она прошла химиотерапию, о завершении которой сообщила совсем недавно, начала медленное и размеренное возвращение к общественным обязанностям, пишет Hello.

Кейт Миддлтон провела встречу в Виндзорском замке в рамках своего проекта "Ранние годы". К ней присоединились члены ее домашней команды, а также представители ее Центра раннего детства в Кенсингтонском дворце.

"Принцесса Уэльская, совместный покровитель Королевского фонда принца и принцессы Уэльских, ​​провела встречу по ранним годам в Виндзоре", – гласил циркуляр суда, официальный отчет о королевских мероприятиях.

Это была первая встреча, отмеченная в циркуляре суда с тех пор, как принцесса провела круглый стол своего Королевского фонда 6 декабря прошлого года.

Во время лечения принцесса работала из дома, поддерживая связь со своими проектами, однако новая встреча, по мнению королевских обозревателей, демонстрирует значительный шаг вперед. Выбор проекта "Ранние годы" свидетельствует о том, как он важен для нее. Ее Центр раннего детства изучает, как влияние того, что происходит с детьми в возрасте от рождения до пяти лет, напрямую связано с некоторыми из самых сложных социальных проблем современности, такими как наркомания.

Кейт поклялась подчеркивать важность этих вопросов на протяжении всей своей трудовой жизни.

Что касается публичных мероприятий, то принцесса надеется посетить Воскресенье памяти в Кенотафе, однако не будет сопровождать мужа на вручение премии Earthshot Prize в Кейптауне в ноябре.

Несмотря на то, что курс химиотерапии закончен, Кейт подчеркнула: ее путь к выздоровлению еще продолжается и будет долгим, поэтому здоровье сейчас остается приоритетным для нее.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно обратились к принцу Гарри.