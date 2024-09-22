Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после завершения химиотерапии

Будущая королева Великобритании понемногу возвращается к исполнению своих обязанностей, однако приоритетное внимание по-прежнему уделяет своему здоровью.

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42-летняя принцесса Уэльская Кэтрин вместе с принцем Уильямом, королем Чарльзом и королевой Камиллой посетила церковь Crathie Kirk в Балморале. Это стало ее первым появлением на публике после того, как она сообщила о завершении курса химиотерапии, пишет Daily Mail.

Кейт сидела на пассажирском сидении авто под управлением ее мужа, и на ней была одна из ее любимых шляп, которую будущая королева уже надевала на церковные службы, включая Рождество.

Уильям снова появился перед камерами фотографов с небритостью на лице, которую впервые продемонстрировал в прошлом месяце.

После девятимесячной борьбы с раком, который у принцессы Уэльской обнаружили после операции на брюшной полости в январе этого года, Кэтрин понемногу возвращается к своим королевским обязанностям. На прошлой неделе она провела собрание по раннему развитию в Виндзоре. Эта тема очень важна для Кейт Миддлтон, поскольку она является покровительницей Королевского фонда принца и принцессы Уэльских.

Это была первая встреча, отмеченная в циркуляре суда с тех пор, как принцесса провела круглый стол своего Королевского фонда 6 декабря прошлого года.

Для того чтобы сообщить о завершении химиотерапии, принцесса Уэльская представила трехминутный ролик, который многие королевские обозреватели назвали очень личным. В нем она говорит о своем пути к выздоровлению, а также показывает семейные кадры с мужем, тремя детьми и своими родителями.

Кейт рассказала, что вернется к работе и проведет "еще несколько публичных мероприятий в ближайшие месяцы", но ее внимание сосредоточено на том, чтобы "сделать все возможное, чтобы оставаться свободной от рака".

По словам принцессы, она продолжает лечение, и ей предстоит пройти еще немало прежде, чем она сможет назвать себя полностью здоровой.

Тем временем ее брат, Джеймс Миддлтон, уже отреагировал на новости о здоровье сестры.

Ранее Фокус писал, как Кейт Миддлтон изменилась после встречи с принцем Уильямом.