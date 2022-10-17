Нафта під санкціями: у Росії зупинився великий нафтогазовий проєкт

Видобуток нафти на проєкті припинився через переповнення резервуарів у порту Де-Кастрі, звідки чорне золото відвантажується на світовий ринок.

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У Росії зупинив роботу нафтогазовий проєкт "Сахалін-1" після того, як американські оператори відмовилися відвантажувати нафту в танкери "Радкомфлоту". Про це повідомляє видання "Комерсант".

Зазначається, що раніше танкери "Радкомфлоту" потрапили під санкції США. У Москві намагалися виправити ситуацію: росіяни знайшли свого страховика та намагалися продовжити роботу. Але невдовзі танкери залишилися без страховки від Міжнародної групи клубів взаємного страхування (International Group of P&I Clubs).

У червні 2022 року гендиректор "Совкомфлоту" Ігор Тонковидов заявив, що проблему зі страховкою вирішено за допомогою російських страховиків. Однак американська компанія Exxon наполягала на обов'язковому P&I-страхуванні та відмовилася відновлювати відвантаження.

У результаті видобуток нафти на проєкті зовсім припинився через переповнення резервуарів у порту Де-Кастрі, звідки він відвантажується на світовий ринок.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту нафти впали до 15,3 млрд доларів, це найнижчий результат за весь рік. Прибуток країни-агресора від продажу нафти у вересні був меншим на 3,2 млрд доларів, або на 17,3% порівняно із серпнем. Експортний продаж російської сирої нафти зменшився на 260 тис. барелів на день, підрахували фахівці.

Зазначимо, що Європа активно закуповує нафту в країнах Західної Африки та Близького Сходу, показник імпорту вже можна порівняти з російською часткою. Лівія стала лідером з постачання нафти в Європу.

Водночас у США підрахували, що ціни на російську нафту потрібно обмежити до 60 доларів за барель. Глава американського Мінфіну каже, що Москва була готова продавати нафту за таку ціну ще 5-7 років тому.