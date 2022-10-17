Нефть под санкциями: в России остановился крупный нефтегазовый проект

Добыча нефти на проекте прекратилась из-за переполнения резервуаров в порту Де-Кастри, откуда черное золото отгружается на мировой рынок.

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В России остановил работу нефтегазовый проект "Сахалин-1" после того, как американские операторы отказались отгружать нефть в танкеры "Совкомфлота". Об этом сообщает издание "Коммерсант",

Отмечается, что ранее танкеры "Совкомфлота" попали под санкции США. В Москве пытались исправить ситуацию: россияне нашли своего страховщика и пытались продолжить работу. Но вскоре танкеры остались без страховки от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs).

В июне 2022 года гендиректор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов заявил, что проблема со страховкой решена с помощью российских страховщиков. Однако американская компания "Exxon" настаивала на обязательном P&I-страховании и отказалась возобновлять отгрузки.

В итоге добыча нефти на проекте вовсе прекратилась из-за переполнения резервуаров в порту Де-Кастри, откуда она отгружается на мировой рынок.

Напомним, доходы России от экспорта нефти упали до 15,3 млрд долларов, это самый низкий результат за весь год. Так, прибыль страны-агрессора от продажи нефти в сентябре была меньше на 3,2 млрд долларов, или на 17,3% по сравнению с августом. Экспортные продажи российской сырой нефти уменьшились на 260 тыс. баррелей в день, подсчитали специалисты.

Отметим, что Европа активно закупает нефть в странах Западной Африки и Ближнего Востока, показатель импорта уже сравним с российской долей. Ливия стала лидером по поставкам нефти в Европу.

Тем временем в США подсчитали, что цены на российскую нефть нужно ограничить до 60 долларов за баррель. Глава американского Минфина говорит, что Москва была готова продавать нефть по такой цене еще 5-7 лет назад.