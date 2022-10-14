Москва теряет деньги: доходы от экспорта российской нефти обвалились до минимума, – отчет IEA

По данным Международного энергетического агентства, в сентябре Россия недополучила 3,2 млрд нефтяных долларов. Ливия постепенно выбивается в лидеры по поставкам нефти в Европу.

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Доходы России от экспорта нефти упали до 15,3 млрд долларов, это самый низкий результат за весь год. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (IEA) о рынке нефти.

Прибыль страны-агрессора от продажи нефти в сентябре была меньше на 3,2 млрд долларов, или на 17,3% по сравнению с августом. Экспортные продажи российской сырой нефти уменьшились на 260 тыс. баррелей в день, подсчитали специалисты.

[ + – ] Прибыль РФ от продажи нефти в сентябре уменьшилась на 3,2 млрд долларов

Несмотря на такой финансовый результат, РФ в сентябре заработала больше среднемесячного показателя дохода в 2021 году, который был на уровне 14,9 млрд долларов, заметили в МЭА.

Ежедневные потоки сырой нефти и нефтепродуктов из России в ЕС за сентябрь упали на 390 тысяч баррелей — до 2,6 млн баррелей. Доля европейского рынка в общем объеме российского экспорта упала до 35%. В начале года доля Европы была 50%.

Резкое падение доходов РФ произошло до прекращения морского импорта российской нефти в страны ЕС, которое ожидается с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля – для нефтепродуктов.

Снижение цен на нефть повлияло на доходы России. В сентябре средняя цена на нефть марки Urals упала на 8,7% — до 68,65 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

Индия увеличила закупки нефти у России

Reuters добавляет, что ЕC потребовалось 7 месяцев, чтобы заменить 800 тыс. баррелей сырой нефти, которые импортировали из России за сутки. До вступления в действие частичного нефтяного эмбарго нужно заменить еще 1,3 миллиона баррелей в сутки, которые РФ поставляет по морю и трубопроводам.

Россия увеличила экспорт нефти в Индию, в сентябре уровень поставок оставался стабильным на уровне 1 млн баррелей в сутки. Отгрузки в Китай снизились на 115 тыс. баррелей в сутки.

"Учитывая, что около 500 тыс. баррелей нефти в сутки отправляются в неустановленные пункты назначения, окончательные цифры для каждого региона-импортера могут привести к значительным пересмотрам показателей", — заявило агентство.

Отметим, что Европа активно закупает нефть в странах Западной Африки и Ближнего Востока, показатель импорта уже сравним с российской долей. Ливия стала лидером по поставкам нефти в Европу.

США подсчитали, что цены на российскую нефть нужно ограничить до 60 долларов за баррель. Глава американского Минфина говорит, что Москва была готова продавать нефть по такой цене еще 5-7 лет назад.

Фокус ранее писал о планах Венгрии и Сербии построить прямой нефтепровод для получения сырой нефти Urals из РФ. Трубу могут подключить к действующему нефтепроводу "Дружба".