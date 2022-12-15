РФ столкнулась с критической нехваткой боеприпасов к артиллерии, — британское командование

Адмирал Тони Радакин рассказал, что способность российских войск вести успешное наступление стремительно снижается, а вместо быстрого подчинения Украины Кремль погруз в затяжной военный конфликт.

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Россия столкнулась с критической нехваткой артиллерийских снарядов. В результате чего способность российских войск проводить успешные наземные наступления на войне в Украине стремительно снижается. Об этом заявил командующий британскими вооруженными силами адмирал Тони Радакин.

По его словам, Кремль планировал подчинить Украину за короткий период, однако погруз в затяжной военный конфликт, который длится уже 10 месяц.

"Нет никакой загадки в том, почему это так. Путин планировал 30-дневную войну, но российские орудия стреляют уже почти 300 дней. Шкаф голый. Морально, концептуально и физически силы Путина на исходе", — отметил Радакин.

Он заявил, что почти 100 тысяч российских военных убиты, ранены или дезертировали, а целые батальонно-тактические группы ВС РФ уничтожены. Кроме того, россияне потеряли 4500 единиц бронетехники и 600 артиллерийских систем, их ВСУ захватили или уничтожили.

"А в воздухе уничтожено более 70 вертолетов, 60 самолетов и 150 беспилотников. Это потери, которые будут ощущаться как минимум десятилетие", — добавил командующий.

Однако он предупредил, что следующий год в войне с Россией не будет легким. Он будет испытанием для Украины и ее союзников.

"Но просто посмотрите на математику. Россия ищет поддержки у Ирана, Северной Кореи и Китая. Украина обращается к необычайной мощи Америки и всего мира", — добавил Тони Радакин.

Напомним, 13 декабря глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Украина может столкнуться с дефицитом боеприпасов из-за того, что образцы советского вооружения заканчиваются во всех странах мира. Он заявил, что западные страны должны предоставить Киеву современное вооружение.

13 декабря спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что у российских войск заканчиваются запасы боеприпасов 122 и 152 мм калибров. Таким образом ВСУ удалось выйти на паритет с оккупантами в вопросе артиллерии.