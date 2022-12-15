РФ зіткнулася з критичною нестачею боєприпасів до артилерії, — британське командування

Адмірал Тоні Радакін розповів, що здатність російських військ вести успішний наступ стрімко знижується, а замість швидкого підпорядкування України Кремль поринув у затяжний воєнний конфлікт.

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Росія зіткнулася з критичною нестачею артилерійських снарядів. Унаслідок чого здатність російських військ проводити успішні наземні наступи на війні в Україні стрімко знижується. Про це заявив командувач британських збройних сил адмірал Тоні Радакін.

За його словами, Кремль планував підкорити Україну за короткий період, проте занурився у затяжний воєнний конфлікт, який триває уже 10 місяців.

"Немає жодної загадки в тому, чому це так. Путін планував 30-денну війну, але російські знаряддя стріляють уже майже 300 днів. Шафа гола. Морально, концептуально та фізично сили Путіна закінчуються", — зазначив Радакін.

Він заявив, що майже 100 тисяч російських військових убито, поранено або дезертировано, а цілі батальйонно-тактичні групи ЗС РФ знищено. Крім того, росіяни втратили 4 500 одиниць бронетехніки та 600 артилерійських систем, їх ЗСУ захопили або знищили.

"А в повітрі знищено понад 70 вертольотів, 60 літаків і 150 безпілотників. Це втрати, які будуть відчуватися щонайменше десятиліття", — додав командувач.

Однак він попередив, що наступний рік у війні з Росією не буде легким. Він буде випробуванням для України та її союзників.

"Але просто подивіться на математику. Росія шукає підтримки в Ірану, Північній Кореї та Китаї. Україна звертається до надзвичайної потужності Америки й усього світу", — додав Тоні Радакін.

Нагадаємо, 13 грудня глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс повідомив, що Україна може зіткнутися з дефіцитом боєприпасів через те, що зразки радянського озброєння закінчуються в усіх країнах світу. Він заявив, що західні країни мають надати Києву сучасне озброєння.

13 грудня спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що в російських військ закінчуються запаси боєприпасів 122 та 152 мм калібрів. Так ЗСУ вдалося вийти на паритет з окупантами у питанні артилерії.