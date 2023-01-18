США готовит новый пакет военной помощи Украине: войдут ли туда танки

Западные эксперты считают, что слишком большая вариация танков может ослабить ВСУ, так как нужны разные подходы к логистике и эксплуатации.

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В ближайшие дни в США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине. Об этом в среду, 18 января, пишет CNN со ссылкой на слова двух анонимных американских чиновников.

Отметим, что крупнейший на сегодняшний день пакет мер безопасности США, о котором было объявлено ранее в январе, составил более $3 миллиардов и включал первую партию боевых машин пехоты Bradley. Предыдущий пакет составлял $1,85 миллиарда долларов и был объявлен в конце декабря прошлого года.

Передадут ли США Украине танки?

Пока неизвестно, что именно войдет в новый пакет военной помощи, но по мнению американских чиновников, США пока не готовы удовлетворить просьбу Киева о передаче тяжелых танков.

Во вторник, 17 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка, которую Вашингтон оказывает Киеву, развивалась на протяжении всей войны и Соединенные Штаты полны решимости дать Украине "все, что ей нужно для успеха на войне".

При этом до сих пор ни один официальный представитель США не дал понять, что администрация направит в Украину американские танки.

Эксперты опасаются, что американские танки ослабят способность ВСУ обслуживать их

По данным журналистов, в Пентагоне обеспокоены тем, что эксплуатация и обслуживание 70-тонного танка Abrams может не подойти для использования его на поле битвы в Украине.

"Это очень, очень отличная система от того поколения танков, которое они используют в настоящее время. Поэтому нам придется пройти значительную программу обучения с их армией. Нельзя просто сказать: "Эй, мы выставляем вам Абрамс сегодня, а завтра вы сражаетесь с ним". Это даже не из области возможного", — сказал генерал-майор армии в отставке Патрик Донахью, бывший командир Центра передового опыта сухопутных войск в Форт-Беннинге, штат Джорджия.

По его мнению, слишком большое количество вариантов танков только ослабит способность Украины обслуживать их.

"Чем больше модификаций танков вы поставите в украинскую армию, тем больше будет усложнять их логистику. Я имею в виду, что Challenger — это совершенно другая система, чем Abrams, и совершенно другая система, чем Leopard… У них также есть серьезные проблемы с интеграцией "Челленджера", если они собираются получить больше вариантов других основных боевых танков", — добавил Донахью

Вместе с тем генерал армии в отставке Роберт Абрамс — бывший командующий вооруженными силами США в Корее сказал CNN, что нельзя откладывать решение об оправке танков.

"Если, в конце концов, через пять месяцев мы скажем: "Хорошо, хорошо, мы собираемся дать им несколько танков M1, выберите свой вариант", — мы просто потеряем пять месяцев времени на подготовку. Так что политическое решение на самом деле должно быть принято раньше, чем позже", — сказал он.

Отметим, что в пятницу, 20 января, на авиабазе Рамштайне в Германии состоится встреча представителей Минобороны Украины с западными союзниками, где будут обсуждаться вопросы предоставления Киеву необходимого вооружения.

Напомним, 17 января советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что ряд европейских государств выступили с идеей создания танковой коалиции для Украины.

Также 17 января министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что новый глава Минобороны Германии Борис Писториус решит вопрос с поставками танков Leopard 2.

В этот же день президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил о намерении передать Вооруженным силам Украины 14 танков Leopard.

Ранее, 16 декабря, в Минобороны Великобритании подтвердили отправку Украине 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90. Как отметил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес, Великобритания станет первой страной, которая передаст Украине основные боевые танки западных стран.