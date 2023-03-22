Точечная система защиты: в США рассказали, где Украине следует использовать системы Patriot

Генерал Марк Хертлинг полагает, что ЗРК Patriot могут обеспечить Украине долгосрочный план обороны в условиях предстоящих тяжелых боев этой весной.

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Американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг считает, что системы противовоздушной обороны Patriot, которые Соединенные Штаты ускоренно поставляют в Украину, наилучшим образом послужат для защиты крупных городов и ключевых объектов критической инфраструктуры страны. Об этом 21 марта сообщили журналисты Newsweek.

Отставной генерал пояснил, что ЗРК Patriot являются системами точечной обороны, поэтому комплексы нужно размещать, прежде всего, для защиты от воздушных атак столицы и, например, портового города Одесса. При этом следует учитывать, что комплекс не является достаточно мобильным, чтобы быстро менять место размещения в зависимости от текущих угроз.

"Это система точечной обороны. Она должна быть размещена в месте, которое защищает такую цель, как Киев, или портовый город, например, Одесса. Это не система оружия, которую можно перемещать по полю боя в зависимости от меняющихся угроз", — отметил Хертлинг.

Генерал предположил, что наиболее важными объектами в Украине являются те, по которым российские оккупанты часто наносят удары. Хертлинг добавил, что системы Patriot могут обеспечить Украине долгосрочный план обороны, поскольку страна готовится к тяжелым боям весной.

Напомним, США направят в Украину обещанные зенитные ракетные комплексы Patriot раньше, чем ожидалось. Как сообщил американский генерал Шейн Морган, это стало возможным благодаря высокой эффективности обучения украинских военнослужащих, которые проходили подготовку в штате Оклахома.

Американские инструкторы отметили, что украинским военным удалось освоить основы пользования ПВО Patriot быстрее, чем это ожидалось. По мнению военных США, украинские бойцы очень быстро учатся благодаря своим обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту в зоне боевых действий.