Точкова система захисту: у США розповіли, де Україні слід використовувати системи Patriot

Генерал Марк Хертлінг вважає, що ЗРК Patriot можуть забезпечити Україні довгостроковий план оборони в умовах майбутніх важких боїв цієї весни.

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Американський генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг вважає, що системи протиповітряної оборони Patriot, які Сполучені Штати прискорено постачають в Україну, найкраще служать для захисту великих міст і ключових об'єктів критичної інфраструктури країни. Про це повідомили журналісти Newsweek.

Відставний генерал пояснив, що ЗРК Patriot є системами точкової оборони, тому комплекси потрібно розміщувати насамперед для захисту від повітряних атак столиці та, наприклад, портового міста Одеса. При цьому слід враховувати, що комплекс не є достатньо мобільним, щоб швидко міняти місце розташування залежно від поточних загроз.

"Це система точкової оборони. Вона має бути розміщена в місці, яке захищає таку ціль, як Київ, або портове місто, наприклад, Одеса. Це не система зброї, яку можна переміщати по полю бою залежно від мінливих загроз", — зазначив Хертлінг.

Генерал припустив, що найважливішими об'єктами в Україні є ті, по яких російські окупанти часто завдають ударів. Хертлінг додав, що системи Patriot можуть забезпечити Україні довгостроковий план оборони, оскільки країна готується до важких боїв навесні.

Нагадаємо, США надішлють в Україну обіцяні зенітні ракетні комплекси Patriot раніше, ніж очікувалося. Як повідомив американський генерал Шейн Морган, це стало можливим завдяки високій ефективності навчання українських військовослужбовців, які проходили підготовку у штаті Оклахома.

Американські інструктори зазначили, що українським військовим вдалося освоїти основи користування ППО Patriot швидше, ніж очікувалося. На думку військових США, українські бійці дуже швидко навчаються завдяки своїм широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду в зоні бойових дій.