Бійці ЗСУ в США приємно відзначилися і освоїли ППО Patriot раніше терміну, — CNN

Завдяки професійним навичкам українських захисників, як зазначають журналісти, системи ППО відправлять Києву набагато раніше. Також бійцям ЗСУ надали додаткову інтенсивну підготовку, яка не завжди доступна навіть американським солдатам.

Related video

Українські захисники продовжують освоювати систему ППО Patriot у США та справляються з нею успішно. Про це зазначають журналісти порталу CNN у середу, 22 березня.

65 військових із України зараз перебувають у Форт-Сіллі, штату Оклахома, де вже 10 тижнів проходять навчання на системах ППО Patriot, постачання яких незабаром розпочнеться в Україну.

У журналістів з'явилася можливість особисто подивитися на те, як бійці ЗСУ справляються із новим для себе озброєнням. Американські військові наголошують, що українці відзначились навіть тут. Їм вдалося освоїти основи користування ППО Patriot швидше, ніж очікувалося, тому їм надали додаткову інтенсивну підготовку. Цей бонус не завжди доступний навіть їхнім американським колегам.

"Наша оцінка така, що українські солдати вражають і дуже швидко навчаються завдяки своїм широким знанням у галузі протиповітряної оборони та досвіду в зоні бойових дій", — сказав бригадний генерал Шейн Морган.

Постачання системи ППО Patriot в Україну: коли очікувати

Представники Пентагону зазначили, що систему Patriot доставлять в Україну протягом найближчих кількох тижнів і це набагато раніше, ніж очікувалося спочатку. Це дозволить Україні отримати додатковий захист від російських ракет.

При цьому в CNN зазначають, що всього Україні пообіцяли дві такі системи: одну — США, а другу — спільно Німеччина та Нідерланди. Цього буде не зовсім достатньо, щоб повністю захистити місто від ракетної загрози. Зокрема, якщо брати до уваги Київ — його площа надто велика для повної оборони.

Нагадаємо, 16 березня в ЗСУ показали перші кадри ЗРК NASAMS, переданого Норвегією. Спікер командування Юрій Ігнат зазначив, що передані заходом комплекси працюватимуть в одному інформаційному полі, щоб підвищити ефективність.