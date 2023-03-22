Бойцы ВСУ в США приятно отличились и освоили ПВО Patriot раньше срока, — CNN

Благодаря профессиональным навыкам украинских защитников, как отмечают журналисты, системы ПВО отправят Киеву намного раньше. Также бойцам ВСУ предоставили дополнительную интенсивную подготовку, которая не всегда доступна даже американским солдатам.

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Украинские защитники продолжают осваивать систему ПВО Patriot в США и справляются с ней успешно. Об этом отмечают журналисты портала CNN в среду, 22 марта.

65 военных из Украины сейчас находятся в Форт-Силле, штата Оклахома, где уже 10 недель проходят обучение на системах ПВО Patriot, поставки которых вскоре начнутся в Украину.

У журналистов появилась возможность лично посмотреть на то, как бойцы ВСУ справляются с новым для себя вооружением. Американские военные отмечают, что украинцы отличились даже здесь. Им удалось освоить основы пользования ПВО Patriot быстрее, чем это ожидалось, поэтому им предоставили дополнительную интенсивную подготовку. Этот бонус не всегда доступен даже их американским коллегам.

"Наша оценка такова, что украинские солдаты впечатляют и очень быстро учатся благодаря своим обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту в зоне боевых действий", — сказал бригадный генерал Шейн Морган.

Поставка системы ПВО Patriot в Украину: когда ожидать

Представители Пентагона отметили, что систему Patriot доставят в Украину в течении ближайших нескольких недель и это намного раньше, чем ожидалось изначально. Это позволит Украине получить дополнительную защиту от российских ракет.

При этом, в CNN отмечают, что всего Украине пообещали две таких системы: одну — США, а вторую совместно Германия и Нидерланды. Этого будет не совсем достаточно для того, чтобы полностью защитить город от ракетной угрозы. В частности если брать в учет Киев — его площадь слишком большая для полной обороны.

Напомним, 16 марта в ВСУ показали первые кадры ЗРК NASAMS, переданные Норвегией. Спикер командования Юрий Игнат отметил, что переданные западом комплексы будут работать в одном информационном поле, чтобы повысить эффективность.