Решительная поддержка: премьер-министр Нидерландов подтвердил передачу ЗРК Patriot Украине

По словам политика, Нидерланды решили потратить дополнительно 2,5 млрд евро на поддержку Украины.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил президенту США Джо Байдену во время встречи в Вашингтоне, что его страна предложит Украине ЗРК Patriot. Об том пишет издание Reuters.

Издание пишет, что Нидерланды присоединятся к США и Германии, которые также заявили о том, что собираются отправить Украине системы противоракетной обороны Patriot.

"Я думаю, что важно, чтобы мы присоединились к этому. И сегодня утром я обсуждал это с Олафом Шольцем из Германии", — сказал Рютте.

Сообщается, что Байден сказал Рютте, что с нетерпением ждет возможности обсудить способы укрепления цепочки поставок. Также американский президент поблагодарил премьера Нидерландов за решительную поддержку Украины.

Кроме того, Рютте сказал, что Нидерланды решили потратить дополнительно 2,5 млрд евро (2,70 млрд долларов) на поддержку Украины.

Издание пишет, что Байден и Рютте в будущем снова будут оказывать поддержку Украине, а также будут продолжать дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и безопасности, укрепление двусторонних торговых отношений.

Ранее Фокус писал, что, согласно сообщению Bloomberg, Нидерланды рассматривают возможность отправки ЗРК Patriot в Украину. По словам представителя Минобороны Нидерландов Саши Лухофф, страна постоянно ищет, как еще можно помочь Украине. Правда, она не уточнила, какое еще вооружение Амстердам передал Киеву, однако отметила Нидерланды отдают приоритет именно военным поставкам в Украину.

Также сообщалось, что СМИ заявили, что в США прибыло около 100 бойцов ВСУ для освоения ЗРК Patriot. Американский зенитно-ракетный комплекс сможет сбивать российские "Искандеры" и ракеты Х-22, которой атаковали Днепр 14 января.

Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинских военных научат управлять ЗРК Patriot за 10 недель. По словам министра, предложение США научить бойцов ВСУ управлять этим зенитно-ракетным комплексом уникальное. Обычно военных обучают в течение 10 месяцев.