Рішуча підтримка: прем'єр-міністр Нідерландів підтвердив передавання ЗРК Patriot Україні

За словами політика, Нідерланди вирішили витратити додатково 2,5 млрд євро на підтримку України.

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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив президенту США Джо Байдену під час зустрічі у Вашингтоні, що його країна запропонує Україні ЗРК Patriot. Про це пише видання Reuters.

Видання пише, що Нідерланди приєднаються до США та Німеччини, які також заявили про те, що збираються відправити Україні системи протиракетної оборони Patriot.

"Я думаю, що важливо, щоб ми приєдналися до цього. І сьогодні вранці я обговорював це з Олафом Шольцем із Німеччини", — сказав Рютте.

Повідомляється, що Байден сказав Рютте, що з нетерпінням чекає на можливість обговорити способи зміцнення ланцюжка поставок. Також американський президент подякував прем'єру Нідерландів за рішучу підтримку України.

Крім того, Рютте сказав, що Нідерланди вирішили витратити додатково 2,5 млрд євро (2,70 млрд доларів) на підтримку України.

Видання пише, що Байден і Рютте в майбутньому знову надаватимуть підтримку Україні, а також продовжуватимуть подальшу співпрацю у сфері оборони та безпеки, зміцнення двосторонніх торговельних відносин.

Раніше Фокус писав, що, згідно з повідомленням Bloomberg, Нідерланди розглядають можливість відправлення ЗРК Patriot в Україну. За словами представниці Міноборони Нідерландів Саші Лухофф, країна постійно шукає, як ще можна допомогти Україні. Щоправда, вона не уточнила, яке ще озброєння Амстердам передав Києву, проте зазначила Нідерланди віддають пріоритет саме військовим поставкам в Україну.

Також повідомлялося, що ЗМІ заявили, що до США прибуло майже 100 бійців ЗСУ для освоєння ЗРК Patriot. Американський зенітно-ракетний комплекс зможе збивати російські "Іскандери" та ракети Х-22, якою атакували Дніпро 14 січня.

Крім того, голова Міноборони України Олексій Резніков заявив, що українських військових навчать керувати ЗРК Patriot за 10 тижнів. За словами міністра, пропозиція США навчити бійців ЗСУ керувати цим зенітно-ракетним комплексом унікальна. Зазвичай військових навчають упродовж 10 місяців.