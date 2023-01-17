Українських військових навчать керувати ЗРК Patriot за 10 тижнів, — Резніков

За словами міністра оборони України, пропозиція США навчити бійців ЗСУ керувати цим зенітно-ракетним комплексом унікальна. Зазвичай військових навчають упродовж 10 місяців.

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Американські інструктори взяли на себе зобов’язання підготувати українських військових до управління ЗРК Patriot за 10 тижнів. На цьому наголосив міністр оборони Олексій Резніков на зустрічі з працівниками критичної інфраструктури.

"Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують (до управління ЗРК, — ред.) за 10 тижнів. Такі зобов'язання взяли на себе американські партнери", — сказав Резніков.

Він підкреслив, що ця ситуація є унікальною ще й тому, що, як правило, військових навчають працювати з Patriot протягом 10 місяців.

Резніков також зазначив, що сьогоднішні успіхи на полі бою були б неможливими без суттєвої допомоги іноземних партнерів.

"Я вірю, що цей рік стане роком перемоги. Ми постійно говоримо про це з партнерами, і вони вірять у нашу з вами перемогу. Вони хочуть вже сьогодні бути партнерами цієї перемоги, їм подобається ця ідея, вони смакують це слово", — додав міністр оборони України.

ЗРК Patriot: що відомо про цю техніку

Це американський зенітний ракетний комплекс, який використовується як універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Вартість пуску однієї ракети становить майже 3 млн доларів США.

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що Нідерланди хочуть передати Україні ЗРК Patriot. За словами представниці Міноборони Нідерландів Саши Лухофф, країна постійно шукає, як ще можна допомогти Україні.

Фокус також писав, що до США прибуло майже 100 бійців ЗСУ для освоєння ЗРК Patriot. Цей американський зенітно-ракетний комплекс зможе збивати російські "Іскандери" та ракети Х-22, якою атакували Дніпро 14 січня.