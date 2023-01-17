Украинских военных научат управлять ЗРК Patriot за 10 недель, — Резников

По словам министра обороны Украины, предложение США научить бойцов ВСУ управлять этим зенитно-ракетным комплексом уникальное. Обычно военных обучают в течение 10 месяцев.

Related video

Американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению ЗРК Patriot за 10 недель. Это сказал министр обороны Алексей Резников на встрече с работниками критической инфраструктуры.

"Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого миллиард долларов. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят (к управлению ЗРК, — ред.) через 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры", — сказал Резников.

Он подчеркнул, что эта ситуация уникальна еще и потому, что, как правило, военных обучают работать с Patriot в течение 10 месяцев.

Резников также отметил, что сегодняшние успехи на поле боя были бы невозможны без существенной помощи иностранных партнеров.

"Я верю, что этот год станет годом победы. Мы постоянно говорим об этом с партнерами, и они верят в нашу победу. Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, они вкушают это слово", — добавил министр обороны Украины.

ЗРК Patriot: что известно об этой технике

Это американский зенитный ракетный комплекс, который используется в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долларов США.

Напомним,17 января стало известно, что Нидерланды хотят передать Украине ЗРК Patriot. По словам представителя Минобороны Нидерландов Саши Лухофф, страна постоянно ищет, как еще можно помочь Украине.

Фокус также писал, что в США прибыло около 100 бойцов ВСУ для освоения ЗРК Patriot. Этот американский зенитно-ракетный комплекс сможет сбивать российские "Искандеры" и ракеты Х-22, которой атаковали Днепр 14 января.