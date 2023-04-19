"Небо становится безопаснее": в Украину прибыли системы ПВО Patriot, — Резников

Министр обороны отметил, что западные партнеры сдержали слово по поставкам этих ЗРК, а украинские защитники уже их освоили.

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В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы, системы ПВО образцов НАТО — Patriot, предоставленные западными партнерами. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Резников отметил, что о ЗРК начал договариваться во время визита в Соединенные Штаты в августе 2021 года.

"Тогда я впервые сказал нашим партнерам: "Нам нужны патриоты". Свобода и независимость нашей страны под угрозой. И что мы услышали? Это невозможно! Но невозможно возможно. Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы ПВО "Патриот", — написал он.

Министр обороны Украины добавил, что украинские силы противовоздушной обороны быстро освоили иностранные ЗРК, а партнеры Украины сдержали слово.

Что представляет собой система ПВО "Патриот"

Patriot – дальнобойное оружие, которое способно поражать воздушные цели на расстоянии до 150 километров. Patriot считается одной из лучших систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире. Одним из его главных преимуществ является то, что ЗРК может сбивать не только самолеты, крылатые ракеты, но и баллистические ракеты.

Фото: PAP

Напомним, что Financial Times 19 апреля сообщило, что в ВСУ заканчиваются боеприпасы для противовоздушной обороны. Острая нехватка боеприпасов может позволить в будущем начать массированные бомбардировки мирных городов, включая столицу – Киев.

Напомним, 15 марта советник главы ОП Украины Михаил Подоляк сформулировал четыре приоритета ВСУ, подводя итоги десятого "Рамштайна". Речь шла о снарядах тяжелых калибров, ракетах определенной дальности, ремонтных базах и учебных центрах.