Украина планирует прорвать линию обороны и обратить российские войска в бегство, — FT

Танки Challenger, Leopard, БМП Bradley и гаубицы Archer усилят огневую мощь ВСУ, но нужна еще достаточно серьезная поддержка с воздуха, которая бы останавливала российские истребители. Успешных примеров без поддержки с воздуха крайне мало.

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Украина готовится к контрнаступлению и попытается прорвать линию обороны россиян. Успех или неудача предстоящей контроперации отразятся на дальнейшем соотношении сил, в случае успеха Киев сможет подойти к переговорам с Москвой с позиции силы. Об этом сообщает The Financial Times.

С одной стороны будет 35 тысяч украинских солдат с западными боевыми танками, которые противостоят более чем 140 тысячам вражеских войск вдоль линии фронта, которая тянется примерно на тысячу километров. Между ними будет смертоносная полоса из мин и противотанковых заграждений.

Боевые действия, судя по всему, будут тяжелыми, предупреждают военные и аналитики, т.к. операции, направленные на прорыв оборонительных линии, крайне сложны и требуют слаженности всех воинских подразделений — будь то артиллерия, танки, разведки и пр.

По словам Ника Ганнелл, бывшего офицера британских Королевских инженерных войск с опытом участия именно в таких военных операциях, важна слаженность общевойсковых соединений. Каждый должен внести свой вклад, поскольку риск крайне высокий.

У ВСУ нет преимущества в воздухе

Одна из сложностей — отсутствие у украинцев превосходства в воздухе. Последним крупным сражением с использованием западных танков было противостояние коалиции во главе с США иракским войскам в 2003 году. Иракцы воевали советскими танками Т-72.

Но при этом у натовских сил была значительная поддержка авиации, в частности вертолетов Apache.

Танки Challenger, Leopard, БМП Bradley и гаубицы Archer усилят огневую мощь ВСУ, но без серьезной поддержки с воздуха, которая бы останавливала российские истребители, при попытке прорыва российских укреплений украинская техника может быть "смята", по словам Ганнела.

Бен Барри, бывший командующий пехотным батальоном армии Великобритании, пояснил, что классический подход при наземном наступлении предусматривает прорыв в тыл врага в одном или нескольких районах и нанесение концентрированного удара по сосредоточению позиций врага.

"Успешных примеров без воздушной поддержки крайне мало", — пояснил он, приведя в пример атаку Сил обороны Израиля на позиции Египта в 1973 году во время Войны Судного дня. Не секрет, что неизбежно последует и контрнаступление.

Где начнется контрнаступление Украины

Для ВС РФ стратегически важным представляется район Мелитополя, расположенный недалеко от Азовского моря. Успешное наступление Украины могло бы разделить российские силы надвое: одна группировка оставалась бы в Крыму и на юге, другая — на востоке.

Российское командование учитывает такое развитие событий и подготовило в регионе несколько линий обороны. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне строят оборону в четыре линии.

Обычно оборона РФ состоит из минного поля, за которым следуют ряды пирамидальных бетонных заграждений, т.н. "зубов дракона", которые замедляют передвижение техники. За ними находится еще одно минное поле с линией траншей и блиндажей в 400 м позади и 500-метровым противотанковым рвом за ним.

По словам Ганнелла, Украина может выбрать в качестве места для контрнаступления район с хорошей логистикой, или же наиболее уязвимое место ВС РФ — хотя им может оказаться также и самое слабое место Украины.

Как бы то ни было, вначале контрнаступления должен последовать подрыв взрывчатки для расчистки полосы на минном поле шириной около 5 метров и длиной 200 метров, чтобы позволить продвигаться танкам и прочей бронетехнике. Дальше должна последовать очистка территории от "зубов дракона", возможно с помощью танков, оснащенных плугами.

Затем понадобится пройти рвов с помощью специального мостового оборудования. Для всего этого нужно действовать на скорости.

Но всегда что-то идет не по плану, поэтому нужно подготовиться. Например, если танковый плуг выйдет из строя, его нужно будет восстановить или подготовить вторую полосу.

По словам аналитиков, самое сложное — это добиться слаженной работы нескольких подразделений. Однако у ВСУ, хотя и есть опыт небольших маневров, все же в операциях такого масштаба опыта недостаточно.

Financial Times утверждает, что украинские силы потеряли значительную часть своих наиболее опытных военнослужащих, и оценивает потери ВСУ в 120 тысяч человек. Из утекших документов американской разведки появилась информация о том, что есть вероятность того, что Киев не добьется поставленных целей во время контрнаступления.

Бегство россиян

Вместе с тем украинскую армию и прежде недооценивали, например в прошлом году, когда ВС РФ были отброшены вначале от Киева, а затем уже из Харьковской области. Западные аналитики отмечают, что ВС РФ потеряли почти вдвое больше сил после полномасштабного вторжения. К тому же, украинские войска лучше оснащены и подготовлены, чем противник.

По словам Глена Гранта, экс-офицера армии Великобритании, если украинская атака будет достаточно стремительной и ВСУ окажутся в тылу противника, линия фронта расползется, и россияне побегут, как это уже было осенью 2022 года под Харьковом.

Напомним, что пограничники ВСУ рассказали о ситуации под Бахмутом: на смену "вагнеровцам" пришли российских десантники.

В свою очередь, глава Минобороны Украины Алексей Резников очертил количество потерь ВСУ в войне с РФ. По его словам, это меньше числа жертв землетрясения в Турции.