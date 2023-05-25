Идельная пара: в Минобороны РФ подтвердили "встречу" украинского дрона с кораблем РФ

Российский корабль "Иван Хурс" подвергся атаке украинских дронов в Черном море.

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В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о попадании украинского дрона в российский корабль "Иван Хурс" 24 мая. Об этом сообщили в твиттере ведомства.

"Когда российский разведывательный корабль "Иван Хурс" встретил украинский беспилотник. Действительно, идеальная пара!" – говорится в сообщении.

Больше деталей об операции в ведомстве не сообщили.

Атака на "Иван Хурс"

В Министерство обороны РФ заявили о попытке атаки тремя БПЛА и быстроходными катерами корабль "Иван Хурс", когда он прошел пролив Босфор. В атаке обвинили Украину. Представители МО заявили, что все средства, использованные для атаки на корабль, были уничтожены.

По данным журналистов, украинский беспилотный брандер попал в разведывательный корабль Черноморского флота РФ. Сейчас россияне поспешно ремонтируют его.

25 мая в сети появилось видео, которое, вероятно, демонстрирует украинский беспилотный брандер, который поражает корабль "Иван Хурс" Черноморского флота РФ.

"Иван Хурс" – это уникальный корабль для Черноморского флота РФ. У него есть арсенал технологий для проведения разведки.