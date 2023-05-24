В Минобороны РФ обвиняют Украину в атаке на охранный корабль "Иван Хурс" (видео)

В оборонном ведомстве РФ рассказывают, что все беспилотные катера якобы были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.

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В среду 24 мая Минобороны РФ обвинило Украину в утренней атаке катеров и БПЛА на охранный корабль трубопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает российское издание ТАСС.

По информации оборонного ведомства, в 05:30 утра "Вооруженными силами Украины" осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя БПЛА и быстроходными катерами корабль "Иван Хурс", в то время как тот прошел пролив Босфор в 40 морских милях к северу от него.

""Иван Хурс" является кораблем Черноморского флота РФ, в чьи задачи входит обеспечение безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По информации Минобороны РФ, все катера противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.

"Сейчас "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач", — отметил Конашенков.

Напомним, 24 мая Фокус писал о том, что в российских СМИ появилась информация о том, что была совершена атака на российский разведывательный корабль "Иван Хурс" проекта 18280.

Позднее стало известно, что Крымский мост закрыли днем 24 мая из-за проводимых в районе учений. При этом украинская сторона предположила, что данная ситуация может быть связана с атакой неизвестными дронами на разведывательный корабль ЧМФ РФ "Иван Хурс".