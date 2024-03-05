Дрон Magura станет еще опаснее с системой ПВО: какие ракеты сможет запускать по ВС РФ

Если правильно подобрать систему ПВО, то украинские беспилотные катеры смогут уничтожать российские объекты не только в море, но и на суше.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что морские дроны Magura планируют оснастить средствами ПВО. Аналитики издания Defense Express предположили, какое вооружение украинские инженеры могут поставить на эти беспилотники, чтобы сделать их еще опаснее.

В ГУР уверены, что беспилотный катер Magura обладает куда большим потенциалом, поэтому планируется его модификация для оснащения дополнительной полезной нагрузкой. Как отметил Кирилл Буданов, специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО.

Один из разработчиков пояснил, в чем состоят основные трудности при проектировании беспилотных катеров. Дело в том, что удары волн и перепады давления создают дополнительную нагрузку, которая давит на конструкцию дрона. Кроме того, возникают сложности на стороне стабилизатора, пытающегося поглотить эти колебания. Платформа должна быть максимально стабильной, чтобы любая система поражения смогла эффективно работать, иначе она не сможет производить выстрелы. Однако украинские инженеры поставили цель установить на беспилотники "Магура" разные модули для поражения всех типов целей: наземных, надводных, воздушных. Да и сами дроны обещают сделать менее заметными, вплоть до умения нырять под воду.

В мире существует военная техника, способная поражать цели в воздухе, на земле и на воде. Например, Vampire от L3Harris предназначен для поражения воздушных целей, но этими же ракетами ВСУ бьет и по наземным целям, пишет Defense Express. Издание отмечает, что для модификации Magura можно использовать ракеты, которые были бы универсальными, в противном случае придется разрабатывать отдельные системы для зенитных ракет от ПЗРК или других видов вооружения.

По мнению аналитиков, в данном случае подошли бы британские ракеты Brimstone весом в 50 кг и с радиолокационной головкой самонаведения. Они способны поразить несколько целей одним залпом. Хотя компания-производитель MDBA, не заявляет о том, что ее ракеты Brimstone могут бить по воздушным целям, СМИ напоминает: они являются версией AGM-114 Hellfire – американской противотанковой ракеты, предназначенной для поражения именно воздушных целей типа БПЛА и вертолетов.

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"Таким образом, возможно избежать необходимости создания морской станции лазерной подсветки целей исключительно за счет ракет со специфической системой наведения", — говорится в материале.

Также можно обратиться к опыту военных США, которые на дрон LRUSV установили модуль для запуска дронов-камикадзе Hero-120. Хотя именно Hero-120 вряд ли справится с такой целью, как вертолет.

Украинские разработчики точно в курсе всех возможных вариантов вооружения надводного дрона, поэтому можно полагать, что они выберут самый эффективный вариант для его оснащения новой полезной нагрузкой.

Ранее мы сообщали о том, что в ГУР показали, как "Magura V5" потопили корабль РФ. На запись попали моменты поражения российского корвета морскими дронами Главного управления разведки, за которыми следуют мощные взрывы и пламя. В разведке также подтвердили частичную гибель вражеского экипажа.