Могла пролежати цілий місяць: у Вінницькій області знайшли бойову частину ракети Х-101 (фото)

Рятувальники наголосили, що частина російської ракети лежала в лісосмузі та несла загрозу оточуючим. Востаннє ЗС РФ застосовували крилаті ракети Х-101 для ударів по Україні в середині лютого 2024 року.

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Російські війська продовжують атакувати мирні міста з різного озброєння. Після обстрілів жителі можуть знаходити вибухонебезпечні предмети. Про один із випадків розповіли в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

15 березня у Вінницькій області посеред лісу виявили бойову частину від ракети Х-101, яку час від часу використовували російські окупанти для атак по мирних містах України.

Знайшли вибухонебезпечний предмет у лісовому масиві Жмеринського району і було ухвалено рішення приступити до знищення бойової частини, що могла принести чимало неприємностей людям.

"15 березня частиною піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування ДСНС України у Вінницькій області знищено бойову частину ракети Х-101", — ідеться в повідомленні.

У Вінницькій області знайшли залишки від ракети Х-101 Фото: ДСНС

Примітно, що востаннє в Повітряних силах повідомляли про застосування ракет Х-101 ще місяць тому. Тоді було сказано: "Вночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59".

При цьому, достовірно не відомо, коли бойова частина ракети опинилася в лісі і чи пов'язано це з обстрілом, який був 15 лютого.

Нагадаємо, 15 березня ЗС РФ завдали ракетних ударів по Одесі. Загинули фельдшер і працівник ДСНС. Відомо, що загиблі прибули на місце трагедії для надання допомоги, але ЗС РФ завдали повторного удару. Загалом загинуло 20 осіб.

16 березня в Одеській ОВА уточнили дані про постраждалих після ударів РФ по Одесі. За словами начальника адміністрації Олега Кіпера, 40 осіб перебувають у лікарнях після масованого обстрілу. В ОК "Південь" додали, що кількість поранених може збільшитися, адже люди відходять від шоку і звертаються по допомогу.