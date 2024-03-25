"Очень опасные": за сколько минут "Циркон" долетает из Крыма в Киев, — Defense Express

Эксперт Валерий Рябых предупредил, что пуски этих ракет нельзя спрогнозировать. Их можно зафиксировать только уже в полете, а время подлета к столице измеряется в минутах.

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25 марта ВС РФ ударили по Киеву ракетами "Циркон". Подробнее о них в комментарии "Еспресо" 25 марта рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Этот тип ракет очень опасен, поскольку они имеют очень высокую скорость. Сегодня эти ракеты запускались из оккупированного Крыма и время подлета измеряется в минутах. То есть, если запускать эти ракеты из Крыма, то в Киев они долетают за 7-10 минут", — отметил он.

Кроме того, эксперт сообщил, что пуск "Циркона" невозможно предсказать. Это отличает его от "Кинжала".

"С "Кинжалами" все понятно, когда с аэродромов взлетают МиГ-31 — носители этих ракет. С "Цирконами" другая ситуация. Эти ракеты могут быть зафиксированы только после пусков", — объяснил Рябых.

По его словам, боевая часть "Циркона" вдвое легче, чем у "Кинжала". По предварительным оценкам, она весит от 200 до 300 килограммов. Однако часто атаковать ими ВС РФ не могут.

"Поскольку сейчас эти ракеты вряд ли пошли в серийное производство. Сейчас россияне производят эти ракеты в экспериментальном виде", — уточнил эксперт.

Напомним, в Defense Express со ссылкой на источники информировали, что во время обстрела Киева 25 марта ВС РФ запустили две ракеты типа "Циркон". Обе они были сбиты над столицей.

23 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране-агрессоре стартовал серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон".