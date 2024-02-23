Путин заявил об обновлении ядерного оружия России и старте серийного выпуска ракет "Циркон" (видео)

Президент РФ сообщил, что на днях в российские Вооруженные силы якобы передали четыре ракетоносца Ту-160М. Также, по его словам, кратно увеличили выпуск высокоточных средств поражения, БПЛА, танков и систем ПВО.

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Российская Федерация продолжает обеспечивать постоянное техническое переоснащение и модернизацию своей армии. Доля современного вооружения России в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а морская составляющая "ядерной триады" — почти 100%. Об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин в поздравлении россиян с "Днем защитника Отечества".

По словам Путина, в России начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон", а также завершаются испытания других ударных комплексов.

Кроме того, глава РФ сообщил, что в прошлом году в декабре в состав Военно-морского флота России вошли новые стратегические подводные лодки.

Также, как рассказал Путин, на днях в Казани в российские Вооруженные силы якобы передали четыре ракетоносца Ту-160М.

"В силах общего назначения также будем стремиться к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой. Такая работа, повторяю, идет системно и последовательно", — говорит Путин.

Он также добавил, что за последние годы предприятия оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации кратно увеличили выпуск и поставки в войска России "наиболее востребованного вооружения". По словам Путина, речь идет о высокоточных средствах поражения и беспилотниках различных типов, а также танках, бронемашинах, артиллерии, системах ПВО, контрбатарейной борьбе, средствах связи и разведки.

"Страна, все граждане России верят в силу и надежность своих защитников и знают, что вы всегда на посту, всегда на страже интересов и безопасности Отечества", — добавил Путин.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что Россия может запустить ядерное оружие в космос уже в 2024 году. Согласно текущим оценкам, Москва не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие, но существует риск аварии, а ядерный взрыв потенциально может задеть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле.

16 февраля президент США Джо Байден поручил администрации Белого дома начать прямые переговоры с Россией об испытании смертоносного оружия в космосе. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, речь не идет об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей на земле.