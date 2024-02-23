Путін заявив про оновлення ядерної зброї Росії та старт серійного випуску ракет "Циркон" (відео)

Президент РФ повідомив, що днями до російських Збройних сил нібито передали чотири ракетоносці Ту-160М. Також, за його словами, кратно збільшили випуск високоточних засобів ураження, БПЛА, танків та систем ППО.

Related video

Російська Федерація продовжує забезпечувати постійне технічне переоснащення та модернізацію своєї армії. Частка сучасного озброєння Росії у стратегічних ядерних силах вже досягла 95%, а морська складова "ядерної тріади" — майже 100%. Про це заявив президент країни-агресора Володимир Путін у привітанні росіян із "Днем захисника Вітчизни".

За словами Путіна, в Росії почався серійний випуск нових гіперзвукових ракет "Циркон", а також завершуються випробування інших ударних комплексів.

Крім того, очільник РФ повідомив, що минулоріч у грудні до складу Військово-морського флоту Росії увійшли нові стратегічні підводні човни.

Також, як розповів Путін, днями в Казані до російських Збройних сил нібито передали чотири ракетоносці Ту-160М.

"В силах загального призначення також прагнутимемо до найвищих показників оснащеності сучасною зброєю та технікою. Така робота, повторюю, йде системно та послідовно", — каже Путін.

Він також додав, що за останні роки підприємства оборонно-промислового комплексу Російської Федерації кратно збільшили випуск та постачання до військ Росії "найбільш затребуваного озброєння". За словами Путіна, йдеться про високоточні засоби ураження та безпілотники різних типів, а також танки, бронемашини, артилерію, системи ППО, контрбатарейну боротьбу, засоби зв'язку та розвідки.

"Країна, всі громадяни Росії вірять у силу та надійність своїх захисників і знають, що ви завжди на посту, завжди на варті інтересів та безпеки Вітчизни", — додав Путін.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що Росія може запустити ядерну зброю в космос уже 2024 року. Згідно з поточними оцінками, Москва не планує підривати будь-яку орбітальну зброю, але існує ризик аварії, а ядерний вибух потенційно може зачепити близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на Землі.

16 лютого президент США Джо Байден доручив адміністрації Білого дому почати прямі переговори з Росією про випробування смертоносної зброї в космосі. За словами речника Білого дому Джона Кірбі, не йдеться про зброю, яка може бути використана для нападу на людей на землі.