Ядерна зброя в космосі: Байден доручив провести прямі переговори з РФ (відео)

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, не йдеться про зброю, яка може бути використана для нападу на людей на землі.

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Президент США Джо Байден доручив своїй Адміністрації провести прямі переговори з Росією про випробування ядерної зброї в космосі. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

За словами Кірбі, не йдеться про зброю, яка може бути використана для нападу на людей на землі. Однак Штати та їхні союзники абсолютно серйозно ставляться до загрози з боку Російської Федерації.

"Ми дуже серйозно ставимося до цієї потенційної загрози. Розвідка США "відчуває серйозні побоювання щодо широкого розсекречення цих розвідувальних даних", — сказав американський чиновник.

Також він вважає, що антисупутникова зброя РФ може вплинути на землю.

Джо Байден доручив провести прямі переговори з РФ

РФ хоче вивести ядерну зброю в космос: що відомо

За даними ЗМІ, радник Білого дому з питань національної безпеки повідомив Конгрес США про "серйозну загрозу національній безпеці". За інформацією джерел, загроза пов'язана з бажанням росіян вивести ядерну зброю в космос. Йдеться нібито не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а про можливе її використання проти супутників.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс завжди стежить за всіма можливими випробуваннями в різних сферах, зокрема і в ядерній.