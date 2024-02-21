Новая угроза: Путин может не применить ядерное оружие в Украине, ведь занят космосом, — СМИ

По данным журналистов, Китай и США могут остановить Россию от применения смертоносного оружия на поле боя. При этом у главы Кремля в планах отправить такие устройства на орбиту, что потенциально может навредить глобальной связи.

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Российская Федерация все еще может применить ядерное оружие в Украине, однако будет остановлена. При этом опасные устройства в космосе могут стать новой угрозой. Об этом говорится в материале The Times.

Применение ядерного оружия: положение России

Ко второй годовщине войны положение обеих сторон на фронте может быть ограничено, однако военные неудачи ВС РФ на поле боя могли вынудить российского президента Владимира Путина задуматься всерьез о том, чтобы начать ядерную войну и нанести удар из тактического оружия для достижения победы или избежания поражения в оккупированном Крымском полуострове, ведь это якобы могло подорвать его власть, пишут авторы материала.

Западные правительства не могут угадать, что именно на уме у российского президента, а риторика о применении в крайнем случаи ядерного оружия стала уже рутинной. Соответственно, психологический порог у населения был значительно снижен.

Пока что угроза отступила, пишет The Times, ведь в Кремле продолжают надеяться на то, что Соединенные Штаты Америки устали поддерживать Украину и больше не будут снабжать ВСУ помощью. Теперь Владимир Путин может настаивать на мирном соглашении, которое будет потом называть своей победой.

При этом за последние 2 года было сделано много заявлений о том, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае "экзистенциальной" угрозы. Политическое руководство противника, продолжают авторы статьи, может быть убеждено, что только ядерные бомбы и ракеты якобы могут спасти нацию и режим Кремля от "унижения и позора".

На Западе о ядерной проблеме размышляют так, что удар России будет являться бессмысленным как тактически, так и стратегически. Это совершенно не гарантировало бы окончание войны или победу для Владимира Путина. В то же время, в Москве могут считать, что это отличный способ бросить вызов Западу.

Применение ядерного оружия: что останавливает Россию

Журналисты уверены, что сейчас есть всего две причины, которые мешают российскому президенту все же сбросить смертельную бомбу на Украину. Первая — Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин публично уже заявлял, что ядерное оружие не должно быть никогда применено ни одной из сторон. При этом он не осуждал Москву за начатую войну, но также и не предлагал военной помощи. Си Цзиньпин вовсе пытался позиционировать себя миротворцем для дипломатического завершения войны, что укрепило бы его позиции, но никаких успехов в этой сфере пока что у него не было.

Владимир Путин понимает, что если он пойдет против этого заявления, то партнерство с Пекином будет если не разрушено, то поставлено под большую угрозу.

Вторая причина, по которой Россия все еще не применила ядерное оружие — вероятный ответ со стороны США и НАТО. Глава Кремля понимает, что Украина не состоит в Альянсе и участники блока могут не помогать Киеву в случае ядерного удара, но Вашингтон уже давал понимать Москве, что последствия в случае такого события будут катастрофическими. О чем именно идет речь — в Белом доме не говорят.

Применение ядерного оружия: угроза из космоса

Внимание с применения ядерного оружия на поле боя в Украине сместилось, ведь российский президент может рассматривать возможность вывода ядерного устройства в космос.

Авторы материала заметили, что Владимир Путин часто проявляет глубокий интерес к необычному оружию. Увлечение гиперзвуковыми ракетами или оружием с ядерными боеголовкамм тому подтверждение.

Теперь же Кремль намерен вывести ядерные устройства на орбиту, а там они потенциально быть нацелены на американские спутники. Соответственно, когда или если это произойдет, то космос может стать новой сферой боевых действий и конфликта между Россией и США. Вашингтон будет вынужден в короткие сроки заняться реализацией новых разработок, которые бы противодействовали "космическим базам" противника.

К слову, в The Times также пишут, что Россия, Иран, Северная Корея и Китай огромное количество денег вкладывают в развитие космического потенциала. В частности речь идет про противоспутниковое оружие. Глобальная сеть может оказаться под большой угрозой.

В то же время, еще в 1967 году Россия подписала Договор о космосе, который запрещает размещать на орбите ядерное оружие или другие устройства массового уничтожения. При этом будет ли Москва соблюдать правила в современных реалиях — информации нет.

По предварительным оценкам, сегодня у России есть 6 тысяч единиц различного ядерного оружия. Некоторое из них может быть применено локально на поле боя, но другое предназначено для уничтожения целых городов.

В прошлом году в Кремле уже заявляли, что будут вынуждены отказаться от последнего договора о контроле над ядерным вооружением из США. Этот контракт ограничивал количество и размещение смертоносного оружия обеими сторонами. Срок действия договора истекает лишь в 2026 году.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что Россия может запустить ядерное оружие в космос уже в 2024 году. Согласно текущим оценкам, Москва не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие, но существует риск аварии, а ядерный взрыв потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле.

16 февраля президент США Джо Байден поручил администрации Белого дома начать прямые переговоры с Россией об испытаниях смертоносного оружия в космосе. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, речь не идет об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей на земле.