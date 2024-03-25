В КГВА показали воронку после обстрела Киева: пострадали две беременные женщины (фото)

В результате обстрела ВС РФ 25 марта есть разрушения и повреждения в четырех районах Киева. Среди пострадавших — все женщины, из них двое — беременные.

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Российская ракета взорвалась в неустановленном месте Киева и оставила после себя воронку, глубиной три метра. На фотографиях из других точек удара можно увидеть еще одну яму и полностью разрушенный дом. О последствиях обстрела столицы 25 марта рассказали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КГВА).

Фотографии с последствиями российского удара опубликованы в 12:18. На фотографиях — местность, окруженная одноэтажными домами. В домах выбиты окна, а между ними — воронка, которую измеряют работники ГСЧС.

Ориентировочный размер ямы после попадания ракеты ВС РФ — диаметр 10 метров, глубина — 3 метра.

Обстрел Киева — 10-метровая воронка от удара ВС РФ 25 марта Фото: КГВА

Также обновили информацию о количестве пострадавших. По состоянию на время публикации статьи известно о пяти украинцах, которые получили травмы от обстрела 25 марта. Все пострадавшие — женщины:

33-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в больницу;

16-летнюю девушку с политравмой лечат в "Охматдете";

трое женщин, среди них — двое беременных, — имеют "острую реакцию на стресс", им оказывают помощь.

Обстрел 25 марта — что известно

В Telegram-канале ГСЧС — фотографии с другого места удара. Эта точка расположена между многоэтажными домами. В эпицентре взрыва — мелкие обломки кирпича, остатки стен и фундамента.

Обстрел Киева — обломки дома в точке попадания 25 марта Фото: ГСЧС

Еще одна точка Киева, которая пострадала от российской атаки — дом между пятиэтажками на одной из улиц столицы. От здания осталась куча кирпичей.

Обстрел Киева — разрушенный дом Фото: Telegram

Отметим, РФ нанесла ракетный удар по Киеву днем 25 марта. Согласно предварительным данным, жители столицы услышали шесть взрывов, — об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко. Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг ударил баллистическими ракетами, две из которых были обезврежены.

Киевская городская администрация назвала районы, пострадавшие от падения обломков — Соломенский, Печерский, Голосеевский, Днепровский. На удар РФ двинулись спасатели: будут разбирать завалы, под которыми могут быть жертвы российского обстрела.

Напоминаем, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал, какими именно типами ракет РФ могла ударить по Украине. Тем временем в ночь на 25 марта россияне атаковали волной дронов-камикадзе. Одесская областная военная администрация подтвердила попадание по энергетической инфраструктуре: часть города обесточена.