В КМВА показали вирву після обстрілу Києва: постраждало дві вагітні жінки (фото)

Внаслідок обстрілу ЗС РФ 25 березня є руйнування та пошкодження в чотирьох районах Києва. Серед постраждалих — усі жінки, з них двоє — вагітні.

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Російська ракета вибухнула у невстановленому місці Києва і залишила після себе вирву, глибиною три метри. На світлинах з інших точок удару можна побачити ще одну яму та повністю зруйнований будинок. Про наслідки обстрілу столиці 25 березня розповіли у Telegram-каналі Київської міської військовій адміністрації (КМВА).

Світлини з наслідками російського удару опубліковані о 12:18. На світлинах — місцевість, оточена одноповерховими будинками. В будинках вибито вікна, а між ними — вирва, розміри якої вимірюють працівники ДСНС.

Орієнтовний розмір ями після влучання ракети ЗС РФ — діаметр 10 метрів, глибина — 3 метри.

Обстріл Києва - 10-метрова вирва від удару ЗС РФ 25 березня Фото: КМВА

Також оновили інформацію про кількість постраждалих. Станом на час публікації статті відомо про п'ятьох українців, які отримали травми від обстрілу 25 березня. Усі постраждалі — жінки:

33-річна жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, її доправили до лікарні;

16-річну дівчину з політравмою лікують в "Охматдиті";

троє жінок, серед них — двоє вагітних, — мають "гостру реакцію на стрес", їм надають допомогу.

Обстріл 25 березня — що відомо

У Telegram-каналі ДСНС — фотографії з іншого місця удару. Ця точка розташована між багатоповерховими будинками. У епіцентрі вибуху — дрібні уламки цегли, рештки стін та фундаменту.

Обстріл Києва - уламки будинку у точці влучання 25 березня Фото: ДСНС

Ще одна точка Києва, яка постраждала від російської атаки — дім між п'ятиповерхівками на одній з вулиць столиці. Від будівлі залишилась купа цегли.

Обстріл Києва - зруйнований будинок Фото: Telegram

Зазначимо, РФ завдала ракетного удару по Києву вдень 25 березня. Згідно з попередніми даними, жителі столиці почули шість вибухів, — про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог вдарив балістичними ракетами, дві з яких було знешкоджено.

Київська міська адміністрація назвала райони, постраждалі від падіння уламків — Солом'янський, Печерський, Голосіївський, Дніпровський. На удару РФ рушили рятувальники: розбиратимуть завали, під якими можуть бути жертви російського обстрілу.

Нагадуємо, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував, якими саме типами ракет РФ могла вдарити по Україні. Тим часом в ніч на 25 березня росіяни атакували хвилею дронів-камікадзе. Одеська обласна військова адміністрація підтвердила влучання по енергетичній інфраструктурі: частина міста знеструмлена.