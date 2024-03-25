У Києві пролунали вибухи: ЗС РФ могли атакувати оновленими "Оніксами", — соцмережі

Окупанти запустили ракети в бік столиці з півдня. Падіння уламків зафіксоване в Соломʼянському, Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах, розповіли в КМВА.

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Вранці 25 березня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Київ. Вибухи пролунали відразу після тривоги. Фокус розповідає детальніше про ворожу атаку.

О 10:28 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня та про запуск ракет на Київ.

Після оголошення повітряної тривоги в столиці прогриміли потужні вибухи.

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи.

"Вибухи в столиці. Терміново в укриття!" — сказав він.

За його словами, підрозділи екстрених служб попрямували в Печерський, Солом'янський і Дніпровський райони столиці.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що в результаті ворожої атаки зафіксовано падіння уламків у Печерському району, пошкоджено житловий будинок.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди", — сказав Попко.

Також він зазначив, що попередньо, падіння уламків також зафіксовано в Соломʼянському, Дніпровському районах. Також у Голосіївському районі виявлено уламки ракети в лісосмузі.

"Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила", — сказав він.

За інформацією моніторингового Telegram-каналу Web3ForcesNews, столицю могли атакувати за допомогою ракети Онікс нового типу дальності. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в межах Київщини відбулося попередньо шість вибухів.

"Ворог, ймовірно, вдарив модернізованими ракетами "Онікс-М" з Криму. Вибухи пролунали за кілька секунд після оголошення тривоги", — сказав він.

Нагадаємо, 24 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня окупанти завдавали масованих комбінованих ударів по країні. Він розповів, що для цього противник використав різні типи озброєння.

25 березня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зауважив, що росіяни атакували Одеську область за допомогою БПЛА. В результаті чого є пошкодження енергетичної інфраструктури.