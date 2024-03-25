Нічна атака дронів: на Миколаївщині поранено 11 людей, в Одесі застосовуються екстрені відключення

Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на територію приватного сектору у Миколаєві сталося часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. В Одесі місцеві жителі залишилися без світла.

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Збройні сили Російської Федерації у ніч на 25 березня атакували ударними безпілотними Одеську та Миколаївську області. Внаслідок атаки окупантів на Миколаївщині 11 людей отримали поранення. Про це повідомили у ДСНС України.

За інформацією у дописі, в результаті ударів росіян по Миколаївській області, через влучення та падіння уламків збитого дрону виникло дві пожежі.

У Миколаївському районі області противник поцілив по одному з об’єктів, що спричинило займання на його території. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, постраждалих і травмованих немає.

Наслідки атака ЗС РФ по Миколаєву

У ДСНС розповіли, що внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на територію приватного сектору у місті Миколаєві сталося часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки поруч.

"Виникла пожежа будинку та двох легкових авто, яку було оперативно ліквідовано", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 11 людей отримали поранення, 2 з них госпіталізовано, іншим – надано першу допомогу на місці.

Удари БПЛА по Одещині

У ДТЕК повідомили, що вночі 25 березня російські окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК Укренерго. Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

Наразі енергетикам вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури.

"Однак ситуація залишається складною. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення", — додають у дописі.

За інформацією ДТЕК, аби зменшити навантаження на мережу 25 березня у місті не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки. Закликаємо розумно споживати електроенергію", — йдеться у повідомленні.

Станом на момент публікації матеріалу голова Одеської обласної військової адміністрації не повідомив деталей російської атаки.

Нагадаємо, 22 березня ЗС РФ атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури на Харківщині. Тимчасово без світла залишився Харків.

25 березня голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з відновленням електропостачання в Харкові може покращитися не раніше ніж за тиждень.