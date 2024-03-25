Ночная атака дронов: на Николаевщине ранены 11 человек, в Одессе применяются экстренные отключения

В результате падения обломков сбитого беспилотника на территорию частного сектора в Николаеве произошло частичное разрушение двухэтажного жилого дома. В Одессе местные жители остались без света.

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Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 25 марта атаковали ударными беспилотными Одесскую и Николаевскую области. В результате атаки оккупантов на Николаевщине 11 человек получили ранения. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По информации в заметке, в результате ударов россиян по Николаевской области, из-за попадания и падения обломков сбитого дрона возникло два пожара.

В Николаевском районе области противник попал по одному из объектов, что повлекло возгорание на его территории. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших и травмированных нет.

Последствия атака ВС РФ по Николаеву

В ГСЧС рассказали, что в результате падения обломков сбитого беспилотника на территорию частного сектора в городе Николаеве произошло частичное разрушение двухэтажного жилого дома. Кроме того, взрывной волной повреждены частные дома рядом.

"Возник пожар дома и двух легковых авто, который был оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 11 человек получили ранения, 2 из них госпитализированы, остальным — оказана первая помощь на месте.

Удары БПЛА по Одесской области

В ДТЭК сообщили, что ночью 25 марта российские оккупанты повредили один из высоковольтных энергообъектов НЭК Укрэнерго. Из-за этого без света остались жители Пересыпского района Одессы.

Сейчас энергетикам удалось восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры.

"Однако ситуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения", — добавляют в заметке.

По информации ДТЭК, чтобы уменьшить нагрузку на сеть 25 марта в городе не будет работать электротранспорт, также ограничено потребление промышленности.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. Призываем разумно потреблять электроэнергию", — говорится в сообщении.

По состоянию на момент публикации материала глава Одесской областной военной администрации не сообщил деталей российской атаки.

Напомним, 22 марта ВС РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры на Харьковщине. Временно без света остался Харьков.

25 марта глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с восстановлением электроснабжения в Харькове может улучшиться не ранее чем через неделю.