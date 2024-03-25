Нічна атака Shahed: частина Одеси без світла, на Миколаївщині багато поранених

На Одещині і Миколаївщині сили ППО збили 8 ударних БпЛА, однак у регіонах зафіксовано влучання. За даними Сил оборони Півдня, ворожі безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти в обох обласних центрах.

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Збройні сили Російської Федерації вночі атакували ударними безпілотниками Одеську область. Частина Одеси залишилася без світла. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у понеділок, 25 березня.

"Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання. Сьогодні у місті не працює міський електротранспорт", — написав він.

Через тимчасову зупинку роботи трамваїв і тролейбусів на лінії вийдуть додаткові автобуси, повідомив Telegram-канал Одеса.Офіційно.

Крім того, дитячі садочки, які станом на 8:00 не мають світла, будуть приймати дітей у чергові групи. Годувати дітей заклади не будуть, бо приготування їжі у таких закладах неможливе.

Дитсадки, у яких електропостачання відновлено, працюватимуть у звичайному режимі.

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Атака Shahed на Південь: що відомо

Пізно ввечері в неділю, 24 березня, російські окупанти запустили ударні БпЛА з акваторії Чорного моря.

Перед атакою дронами з літака тактичної авіації ЗС РФ намагались зашкодити роботі української ППО і випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Вона втратила бойову спроможність ще у повітрі. Інформації про постраждалих чи руйнування немає, інформують Сили оборони Півдня.

Після цього ворог атакував кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136". На Одещині і Миколаївщині сили ППО збили по 4 ударних БпЛА.

Утім, уникнути влучань не вдалось. Уламки збитого "шахеда" пошкодили енергетичний об’єкт на Одещині. Це спричинило пожежу і знеструмлення частини обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідували. Люди не постраждали.

На місці тривають відновлювальні та ремонтні роботи тривають.

У Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту. Там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Ніхто не постраждав.

За даними Сил оборони Півдня, "шахеди" баражували серед житлових кварталів населених пунктів. В результаті падіння збитого ворожого дрона в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. Там також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Вибухова хвиля пошкодила кілька навколишніх будинків. За попередніми даними, 11 людей дістали поранення, 2 госпіталізовані, решта постраждалих отримали допомогу на місці.

Нагадаємо, 22 березня ЗС РФ атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури на Харківщині. Тимчасово без світла залишився Харків.

25 березня голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з відновленням електропостачання в Харкові може покращитися не раніше ніж за тиждень.