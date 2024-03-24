За тиждень РФ випустила по Україні майже 190 ракет та 700 авіабомб, — Зеленський (відео)

Президент зазначив, що повітряний щит України потребує значного посилення. Він подякув українським захисникам за збиті ворожі ракету та "шахеди".

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня Збройні сили Російської Федерації завдали масованих комбінованих ударів по Україні. Для цього противник використав різні види озброєння. Про це очільник нашої держави 24 березня повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад 2 роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само – кожного тижня, кожного дня", — зазначив Зеленський.

Президент подякував нашим Силам оборони, які "мінусують" російський потенціал війни. Він зазначив, що Україні потрібно більше систем ППО, артилерії, дронів та бронетехніки. За його словами, є хороші результати і щодо пакетів оборонної підтримки – "є й отримані пакети, і оголошені нові".

Також президент зазначив, що Україна отримала багато результатів у відносинах із партнерами, які суттєво підтримають захист нашої держави. Є рішення Євросоюзу про Фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро. Окрім того, МВФ ухвалив новий транш, на суму майже 900 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 22 березня Фокус повідомляв, що Зеленський обговорив на Ставці удари РФ по об'єктах енергетики. За його словами, по-справжньому захистити Україну може тільки рішення західних партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО.