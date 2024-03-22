Ключове питання – це ППО: Зеленський назвав мету останніх ракетних ударів РФ по Україні (відео)

За словами президента, всюди, де були влучання, триває робота з відновлення нормальної ситуації, а всі задіяні у ліквідації пошкоджень служби працюватимуть цілодобово.

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Російські окупанти масштабною ракетною атакою по Україні 22 березня намагалися завдати структурної шкоди життю українського суспільства, тому цілили в критично важливі об'єкти. Про це у своєму зверненні до українського народу сказав президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що всюди, де були влучання, триває робота з відновлення нормальної ситуації, а всі задіяні у ліквідації пошкоджень служби працюватимуть цілодобово.

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ЗС РФ обстріляли енергоінфраструктуру України: у яких регіонах немає світла

"Харків та область, Сумщина, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Дніпровщина, Полтавщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінниця, Франківщина. Удари ці були дуже підлі, прораховані так, щоб завдати шкоди не стільки воєнної — по нашій здатності оборонятися, а саме структурної шкоди життю суспільства. І це терор за визначенням, навіть без будь-якого прикриття", — сказав український лідер.

Він додав, що цей обстріл вкотре показав, що ключовим питанням для України залишається протиповітряна оборона.

"Фізичний захист об’єктів та відновлення після ударів — це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний та повний захист від російських ракет і "шахедів" — це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів. Кожен день ми використовуємо, щоб переконати в необхідності, а головне — можливості повного захисту українського неба. Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО — тобто, по-чесному, достатньо політичної волі, щоб їх надати", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що всі партнери знають, що саме потрібно Україні, і хто саме може ухвалити дійсно рятівні рішення.

Нагадаємо, що 22 березня президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорювали ситуацію в енергетиці та останні удари ЗС РФ.

Також повідомлялося, що 22 березня ЗС РФ завдали наймасованішого удару на об'єкти енергетичної інфраструктури України за останній рік. Тільки в одну Дніпровську ГЕС ворог влучив вісім разів. Гідроелектростанція була виведена з ладу, проте небезпеки для жителів Запорізької області немає.