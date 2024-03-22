Ключевой вопрос — это ПВО: Зеленский назвал цель последних ракетных ударов РФ по Украине (видео)

По словам президента, везде, где были попадания, продолжается работа по восстановлению нормальной ситуации, а все задействованные в ликвидации повреждений службы будут работать круглосуточно.

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Российские оккупанты масштабной ракетной атакой по Украине 22 марта пытались нанести структурный ущерб жизни украинского общества, поэтому целились в критически важные объекты. Об этом в своем обращении к украинскому народу сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что везде, где были попадания, продолжается работа по восстановлению нормальной ситуации, а все задействованные в ликвидации повреждений службы будут работать круглосуточно.

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ВС РФ обстреляли энергоинфраструктуру Украины: в каких регионах нет света

"Харьков и область, Сумщина, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Днепровщина, Полтавщина, Одесская область, Хмельницкий и область, Винница, Франковщина. Удары эти были очень подлые, просчитанные так, чтобы нанести ущерб не столько военный — по нашей способности обороняться, а именно структурный ущерб жизни общества. И это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия", — сказал украинский лидер.

Он добавил, что этот обстрел в очередной раз показал, что ключевым вопросом для Украины остается противовоздушная оборона.

"Физическая защита объектов и восстановление после ударов — это то, что зависит от людей здесь, в Украине. Но реальная и полная защита от российских ракет и "шахедов" — это то, что возможно только при достаточной политической воле партнеров. Каждый день мы используем, чтобы убедить в необходимости, а главное — возможности полной защиты украинского неба. Российский террор сейчас возможен только потому, что мы не имеем достаточно современных систем ПВО — то есть, по-честному, достаточно политической воли, чтобы их предоставить", — сказал Зеленский.

Он отметил, что все партнеры знают, что именно нужно Украине, и кто именно может принять действительно спасительные решения.

Напомним, что 22 марта президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсуждали ситуацию в энергетике и последние удары ВС РФ.

Также сообщалось, что 22 марта ВС РФ нанесли самый массированный удар на объекты энергетической инфраструктуры Украины за последний год. Только в одну Днепровскую ГЭС враг попал восемь раз. Гидроэлектростанция была выведена из строя, однако опасности для жителей Запорожской области нет.