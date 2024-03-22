"Несколько закрытых решений": Зеленский обсудил на Ставке удары РФ по объектам энергетики

По словам Зеленского, по-настоящему защитить Украину может только решение западных партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсуждалась ситуация в энергетике и последние удары ВС РФ. Об этом глава государства написал у себя в Telegram.

По его словам, он выслушал доклады о последствиях российского обстрела в Харькове и области, на Запорожье, в Днепре и Кривом Роге, Хмельницкой области, в Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской областях, а также в других городах и общинах.

"Заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу. Обеспечение людей временным жильем и всей необходимой помощью", — заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что председатели правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышев во время Ставки доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказали о работе сил ПВО в эти два "непростых дня".

"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению", — написал президент.

ВС РФ ударили по ДнепроГЭС

22 марта российские оккупанты совершили самую массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины за последний год. Только в одну Днепровскую ГЭС враг попал восемь раз. Гидроэлектростанция была выведена из строя, однако опасности для жителей Запорожской области нет.

Напомним, в Минэнерго сообщили, что на ДнепроГЭС запустили часть оборудования. Станция пока не производит электричество. Специалисты осматривают повреждения, чтобы выяснить и оценить масштаб нанесенного ущерба.