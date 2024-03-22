"Это нужно остановить": Боррель анонсировал ответственность за атаку РФ по Украине

Глава дипломатии ЕС отметил, что российская армия продолжает жесткие атаки против украинцев.

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Все, кто виноват в сегодняшней ракетной атаке РФ по Украине, будут нести ответственность. Об этом в своем X написал глава дипломатического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

Он отметил, что российские войска не прекращают свои жестокие атаки против мирных украинцев, поэтому в течение этой ночи возобновились бомбардировки по энергетической инфраструктуре Украины с применением ракет и беспилотников. Вследствие этого известно о десятках жертв и раненых. Отдельно Боррель напомнил о существующей опасности для работы Запорожской атомной электростанции.

Вместе с этим Боррель подчеркнул, что всех, кто виноват в атаке по Украине, привлекут к ответственности.

"Это необходимо остановить! Все виновные будут привлечены к ответственности", — подчеркнул Боррель.

Как известно, в ночь на сегодня, 22 марта, российские оккупационные войска совершили масштабную ракетную атаку по Украине. В частности, стратегические бомбардировщики Ту-95 около 4:00 запустили ракеты из региона Каспийского моря. В то же время в сети писали о взлете бомбардировщиков Ту-22М3 и МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Чуть позже ряд взрывов прогремел в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях. Также в Харькове и Днепре после из-за обстрелов исчезла электроэнергия. В то же время в Хмельницкой области прогремели взрывы, в ряде населенных пунктов исчезла электроэнергия.

Напомним, что сегодня после массированного обстрела в России распространили информацию об "уничтожении" плотины Днепровской ГЭС. Также там утверждали, что якобы вся Украина осталась без света.

Также разведка Британии спрогнозировала, сколько еще будет продолжаться российский ракетный террор по украинской энергетике. В частности там считают, что такая ситуация не прекратится, пока у РФ есть ракеты.