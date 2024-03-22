"Кілька закритих рішень": Зеленський обговорив на Ставці удари РФ по об'єктах енергетики

За словами Зеленського, по-справжньому захистити Україну може тільки рішення західних партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО.

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Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорювали ситуацію в енергетиці та останні удари ЗС РФ. Про це глава держави написав у себе в Telegram.

За його словами, він вислухав доповіді про наслідки російського обстрілу в Харкові та області, на Запоріжжі, у Дніпрі та Кривому Розі, Хмельницькій області, у Сумській, Полтавській, Одеській, Вінницькій, Івано-Франківській областях, а також в інших містах і громадах.

"Заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води і тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом і всією необхідною допомогою", — заявив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький і "Нафтогазу" Олексій Чернишов під час Ставки доповіли про стан енергосистеми і першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук розповіли про роботу сил ППО в ці два "непрості дні".

"Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може тільки рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня і за цим напрямком", — написав президент.

ЗС РФ вдарили по ДніпроГЕС

22 березня російські окупанти здійснили наймасованішу атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України за останній рік. Тільки в одну Дніпровську ГЕС ворог влучив вісім разів. Гідроелектростанція була виведена з ладу, проте небезпеки для жителів Запорізької області немає.

Нагадаємо, у Міненерго повідомили, що на ДніпроГЕС запустили частину обладнання. Станція поки що не виробляє електрику. Фахівці оглядають пошкодження, щоб з'ясувати й оцінити масштаб завданих збитків.